W Sekretariacie KEP zaprezentowano program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce na rok 2024/2025

Program duszpasterski skierowany jest do całego Kościoła w Polsce i w tym roku będziemy go przeżywać w jedności z Kościołem powszechnym obchodzącym Jubileusz Zwyczajny Roku 2025 – wybrzmiało podczas konferencji prasowej z prezentacją programu duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce na rok 2024/2025, która odbyła się w Sekretariacie KEP 13 listopada br.

Bp Andrzej Czaja, biskup opolski i przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił uwagę, że Komisja Duszpasterstwa KEP przygotowała program duszpasterski podejmujący papieski zamysł i projekt Roku Świętego 2025. „Nasz program nosi ten sam tytuł, co hasło Roku Jubileuszowego: +Pielgrzymi nadziei+” – podkreślił.

„Poprzez hasło Roku Jubileuszowego papież Franciszek przypomina, kim jesteśmy i do czego jesteśmy wezwani, czyli przypomina naszą tożsamość i misję” – zaznaczył bp Czaja. Dodał, że Ojciec Święty kreśli rys naszej tożsamości: „Jesteśmy w drodze, podążamy za Chrystusem, do Domu Ojca, prowadzeni przez Ducha Świętego”.

Ordynariusz opolski przyznał, że Bóg rodzi nas do niezawodnej nadziei w sakramencie chrztu św. „Nadzieja chrześcijańska to nie tani optymizm, ale to pewność zakorzeniona w miłości i wierze, że Bóg nigdy nie zostawia nas samych i że dotrzymuje obietnicy” – zauważył. Dodał, że nadzieja chrześcijańska nie uwodzi i nie ustępuje w obliczu trudności, gdyż opiera się na wierze i karmi miłością.

„Nadzieja chrześcijańska wpisana jest w naszą tożsamość, a tym, co tworzy tę nadzieję, jest nasza wiara” – podkreślił. „W sytuacji, kiedy brakuje tej nadziei, Papież określa naszą misję. Papież mówi, byśmy byli znakami nadziei przez proste gesty miłości, byśmy w tym świecie podjęli wysiłek odbudowania klimatu nadziei” – mówił bp Czaja. „Mamy odbudować w sobie nadzieję i iść z nią do świata” – ocenił.

Bp Waldemar Musioł, biskup pomocniczy diecezji opolskiej i sekretarz Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, przyznał, że adresatem programu duszpasterskiego jest Kościół w Polsce, a więc wszyscy wierni świeccy i osoby duchowne. Dodał, że w tym roku będziemy go przeżywać w jedności z Kościołem powszechnym przeżywającym Jubileusz Zwyczajny Roku 2025.

Bp Musioł podkreślił, że są dwa cele programu duszpasterskiego. „Pierwszy dotyczy budzenia nadziei ze zwracaniem uwagi na źródło prawdziwej nadziei, którą jest Chrystus. Drugi to bycie przez wszystkich ochrzczonych znakiem nadziei dla świata” – zaznaczył.

Biskup pomocniczy opolski zwrócił uwagę, że do zagospodarowania mamy wszystkie przestrzenie modlitwy, zarówno tej indywidualnej jak i wspólnotowej, a także adorację, głoszenie słowa Bożego i branie go na warsztat katechezy szkolnej i biblijnej oraz wspólnotowej.

„Drugi temat to przebaczenie, pokuta i wielorakie pojednanie” – wskazał bp Musioł. Wyjaśnił, że program duszpasterski kieruje tutaj uwagę na sakrament pokuty i pojednania. „Z Rokiem Jubileuszowym związany jest również temat odpustów, które Kościół będzie hojnie rozdziela” – dodał.

„Temat trzeci to temat pielgrzymowania do Rzymu na celebracje zaplanowane przez Papieża oraz do kościołów jubileuszowych, które będą ustanowione przez biskupów w kościołach lokalnych” – przyznał bp Musioł. Wyjaśnił, że cele pielgrzymowania to: modlitewny, poznawczy, ekspiacyjny, a także budowanie wspólnoty z innymi wiernymi oraz budzenie ducha misyjnego i wrażliwości na potrzeby ubogich.

„Temat czwarty to braterstwo” – przyznał bp Musioł – „który odpowiada na sugestię papieża Franciszka z bulli Spes non confundit, byśmy byli znakami budzącymi nadzieję”.

Dr Ewa Porada, redaktor materiałów dla rodzin, przedstawiła sposób, w jaki materiały ukazują, co to znaczy być pielgrzymem nadziei. „Pierwsze miesiące programu są zaproszeniem do tego, by się przyjrzeć, jak można być pielgrzymem nadziei na wzór postaci biblijnych. Zaczynamy od Nowego Testamentu, Maryi i Józefa, następnie przechodzimy do Apostołów” – wyjaśniła.

Dodała, że jest też miesiąc poświęcony współczesnym świętym, m.in. Rodzinie Ulmów czy Carlowi Acutisowi. Od maja zaś materiały zachęcają rodziny do tego, by też chciały być pielgrzymami nadziei we współczesnym świecie i we współczesnym Kościele.

Dr Porada zaznaczyła, że kolejne miesiące ukażą, w co się zaopatrzyć na pielgrzymkę: modlitwę, sakramenty. Kolejne miesiące ukażą pielgrzyma w praktyce, czyli jako człowieka żyjącego błogosławieństwami. Następnie materiały wskażą uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała, czyli jak idąc przez świat można być człowiekiem wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka. Ostatni miesiąc, listopad, poświęcony jest Niebu.

Materiały dla rodzin przygotowane są na każdą niedzielę.

Ks. dr Krzysztof Kwiatkowski, proboszcz archikatedry lubelskiej, sekretarz ds. organizacji Roku Świętego, przedstawił pokrótce historię jubileuszy.

Podkreślił, że cel Roku Jubileuszowego 2025 jest zbieżny z tym, co Kościół proponuje, a co papież Franciszek zawarł na początku Bulli Spes non confundit. „Niech to będzie dla wszystkich wydarzenie żywego i osobistego spotkania z Panem Jezusem, „bramą” zbawienia (por. J 10, 7.9); z Tym, którego Kościół ma misję głoszenia zawsze, wszędzie i wszystkim jako „naszą nadzieję” (1 Tm 1, 1)” – czytamy w Bulli.

„Rok Jubileuszowy to jest rok, który chcemy rozpatrywać przede wszystkim w wymiarze duchowym” – przyznał ks. Kwiatkowski.

Zaznaczył, że pierwszym symbolem Roku Jubileuszowego jest otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Świętego Piotra, później w rzymskim więzieniu Rebibbia, a następnie w trzech papieskich bazylikach.

Ks. Kwiatkowski zauważył, że znakiem Jubileuszu jest pielgrzymka, a także kult relikwii, w sposób szczególny relikwii św. Piotra i św. Pawła.

Zaznaczył, że w tym roku pielgrzymki przewidziane są dla różnych grup społecznych.

Ks. Kwiatkowski zwrócił uwagę, że na stronie internetowej Jubileuszu iubilauem2025.va znajduje się już około 35 wydarzeń jubileuszowych, na które można się zapisać.

BP KEP