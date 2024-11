USA: Kongres o Sercu Jezusa oparty na encyklice Dilexit nos

1200 osób wzięło udział w Mszy świętej podczas Kongresu o Najświętszym Sercu Pana Jezusa w Westerville, Ohio 9 listopada. „Jest to pierwszy kongres na świecie na ten temat po encyklice Papieża Franciszka «Dilexit nos» o miłości ludzkiej i Bożej Serca Jezusa Chrystusa” – powiedział w rozmowie z Vatican News Fr. Jonathan Wilson, współorganizator kongresu.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Tomasz Zielenkiewicz

Biskup diecezji Columbus w stanie Ohio Earl Fernandes zaznaczył w rozmowie z Vatican News, że jest to jeden z niewielu kongresów o Sercu Jezusa „dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy gościć go tutaj w naszym kościele pw. św. Piotra i Pawła w Westerwille, OH”.



Wkład encykliki „Dilexit nos” w życie rodzin



Zaznaczył, że nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa zostało niedawno ożywione przez papieża Franciszka dzięki jego encyklice „Dilexit nos”. „Encyklika jest piękna również z tego powodu, że opiera się na bogactwie Pisma Świętego, ojców Kościoła oraz pism papieży. Przybliża nas też do świętych, Teresa z Lisieux, Franciszka Salezego, który jest patronem naszej diecezji, a także Karola de Foucauld. Wszystko to prowadzi nas do pogłębienia naszej miłości do Boga, zwłaszcza do Jego Najświętszego Serca” – powiedział bp Fernandes.



„Staramy się odnowić diecezję i ożywić ją zwłaszcza poprzez intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w domu” – wyznał Biskup Diecezji Columbus, OH. Dodał, że ważna jest świadomość, iż Jezus powinien być w centrum życia osób wierzących, a domy aby były miejscem, w którym okazywane jest Miłosierdzie, wypływające z serca Pana Jezusa. „Dzięki temu rodziny będą doskonalić się w miłosierdziu wobec swoich braci i sióstr, w tym ubogich i potrzebujących w naszej społeczności” – dodał biskup.

USA, Kongres o Sercu Jezusa

Umocnienie wiary w domach



Emily Jaminet jest współorganizatorką kongresu, matką siedmiorga dzieci oraz dyrektorem wykonawczym Sacred Heart Inthronement Network, sieci powołanej do promowania i życia nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego. W rozmowie z Vatican News podkreśla, że ten kongres jest szczególnym czasem, ponieważ „Papież właśnie wydał swoją encyklikę o miłości ludzkiej i Bożej Serca Jezusa Chrystusa. Ponadto w tym roku obchodzimy 350. rocznicę pierwszego objawienia, jakie otrzymała św. Małgorzata Maria Alacoque”.



„To jest bardzo ekscytujące widzieć jak wiele osób przyszło na kongres, by modlić się, wyspowiadać, rozmawiać. To naprawdę czas odnowy. Intronizacja Serca Jezusa w domach jest ruchem odnowy serc. Zależy nam na wzmacnianiu wiary w naszych rodzinach. Wszystko to pokazuje nam, jak mali jesteśmy, ale jak wielcy i potężni, gdy jednoczymy swoje serce z Chrystusem, ponieważ miłość rodzi miłość” – podkreśliła Emily Jaminet.



Kongres Najświętszego Serca Pana Jezusa odbył się po raz 13. Fr. Jonathan Wilson, proboszcz parafii pw. św. Piotra i Pawła w Westerwille, OH podkreśla liczną frekwencję wiernych oraz ogromne znaczenie encykliki Papieża Franciszka „Dilexit nos” w rozwoju kultu Serca Jezusa na całym świecie.

USA, Kongres o Sercu Jezusa