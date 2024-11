Rzym: międzynarodowe spotkanie Rodziny Wincentyńskiej

Ponad 200 zgromadzeń, organizacji i stowarzyszeń inspirowanych duchowością św. Wincentego a Paulo zebrało się w Rzymie na czterodniowym spotkaniu poświęconym refleksji nad łączącym ich charyzmatem i przyszłością wspólnych projektów.

Vatican News

„Podtrzymywanie płonącego ognia: synodalność wincentyńska w działaniu” – to temat zjazdu członków Rodziny Wincentyńskiej, odbywającego się w dniach 14-17 listopada w Wiecznym Mieście.

Współpraca

Ks. Tomaž Mavrič, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Rodziny Wincentyńskiej, zapytany o owoce, jakich spodziewa się po tym spotkaniu, wyraził nadzieję, że będą to inspiracje, które podsunie im Duch Święty. Instytucje związane z duchowością św. Wincentego a Paulo, obecne w 167 krajach, współpracują ze sobą od lat, ale współpraca ta jest wyzwaniem, ponieważ każda wspólnota zachowuje własną tożsamość, duchowość i charyzmat. „Celem jest, aby słowo «współpraca» naprawdę dotarło do serca każdego z nas” – dodaje. Zaskakujące może być obserwowanie z bliska spotkania dużej rodziny, która dzieli się wszystkim: radościami, smutkami, nadziejami. Zaskoczenie jest jeszcze większe, gdy ma się świadomość, że ta rodzina, Rodzina Wincentyńska, ma niezliczoną liczbę dzieci na całym świecie: ponad dwieście zgromadzeń, stowarzyszeń i organizacji, których wspólnym mianownikiem jest charyzmat tego samego świętego.

Podstawowe pytania

U podstaw tego braterskiego spotkania – które zakończy się w Światowy Dzień Ubogich w niedzielę 17 listopada Mszą św. pod przewodnictwem Papieża Franciszka – leży pytanie, na które zawsze oczekuje się nowych odpowiedzi: Jak działać w świecie wstrząsanym brutalnymi wojnami, pełnym niesprawiedliwości i nadużyć? Łączy nas wspólne wyzwanie, które dotyczy naszej przyszłości: mieć otwarte oczy i reagować na potrzeby wszystkich narodów, w których się znajdujemy. Musimy interweniować tam, gdzie ludzie potrzebują pomocy duchowej i materialnej – dodaje ks. Mavrič. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Rodziny Wincentyńskiej wyjaśnił watykańskim mediom, że cel ten będzie można osiągnąć, jeśli wszystkie gałęzie wincentyńskiej rodziny będą współpracować, aby stać się siłą działającą na rzecz dobra.

Jubileuszowy projekt charytatywny

W najbliższą niedzielę również Papież Franciszek przyczyni się do tego, by ogień miłości bliźniego płonął w sercach wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej: pobłogosławi 13 kluczy symbolizujących 13 krajów, w których w ramach projektu „13 domów” wybudowane zostaną nowe domy dla potrzebujących. „Pomysł, który pojawił się już dawno, opiera się na inicjatywie św. Wincentego a Paulo, który przeznaczył część swojego osobistego spadku na zakup 13 domów dla osób pozbawionych środków do życia. Projekt dał już schronienie około 100 tys. osób na całym świecie” – mówi ks. Valerio Di Trapani, włoski misjonarz wincentyński.

Odpowiedź na wezwanie Papieża do synodalności

Sesje plenarne i warsztaty odbywające się w ramach zjazdu mają na celu wspieranie doświadczenia synodalności, zachęcając uczestników do dzielenia się przeżyciami, uczenia się od siebie nawzajem i odnawiania swojego zaangażowania w służbę ubogim. Program obejmuje m.in. wykłady i dyskusje skoncentrowane na pogłębianiu duchowości wincentyńskiej, rozwoju formacji i strategii, która pomoże sprostać wyzwaniom współczesnego świata.