Przewodniczący KEP na Adwent: niech to będzie czas wsłuchiwania w głos Jezusa

Niech to będzie czas wsłuchiwania się w głos Jezusa, który do nas mówi, a jednocześnie niech to będzie czas podążania ku radości Betlejem, aby tam powiedzieć: „Panie Jezu, jestem z Tobą tak, jak Ty jesteś z nami” – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC na rozpoczynający się Adwent.

Przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że „Adwent zawsze nam się kojarzy z czasem przygotowania do narodzin Jezusa w Betlejem”. Jednocześnie podkreślił, że „musimy najpierw zrozumieć, że to sam Jezus przybliża się do nas”. „To On w poszukiwaniu człowieka przyszedł, żeby nam objawić miłość Boga Ojca do każdego z nas” – zaznaczył.

Abp Wojda zwrócił uwagę, że „warto się w tym czasie wsłuchać w Słowo Boże, warto otworzyć serce na przyjęcie Jezusa”. Zachęcił zarazem, aby zaprosić Jezusa Chrystusa do swojego serca i życia, dzieląc się z Nim zarówno trudami, jak i radościami. „Warto podzielić się z Nim tym wszystkim, co w naszym życiu nie wychodzi, jak również tym wszystkim, co się udaje, co jest piękne, co daje nam nadzieję, moc, radość” – zaznaczył abp Wojda.

„Niech to będzie czas intensywnego przygotowywania się, wsłuchiwania się w głos Jezusa, który do nas mówi, a jednocześnie niech to będzie czas podążania ku radości Betlejem, aby tam powiedzieć: +Panie Jezu, jestem z Tobą tak, jak Ty jesteś z nami+” – zachęcił Przewodniczący Episkopatu.

BP KEP