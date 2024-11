Przewodniczący Episkopatu pogratulował abp. Adrianowi Galbasowi SAC

Posługiwanie Księdza Arcybiskupa może stać się „budzeniem olbrzyma”, jakim są świeccy w Kościele – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC w liście gratulacyjnym do abp. Adriana Józefa Galbasa SAC, nowego metropolity warszawskiego.

04.11.2024

Publikujemy pełny tekst gratulacji:

Warszawa, dnia 4 listopada 2024 roku

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Adrianie,

z wielką radością przyjąłem komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, informujący, że Ojciec Święty Franciszek mianował Księdza Arcybiskupa nowym Metropolitą Warszawskim.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski pragnę pogratulować i złożyć jak najserdeczniejsze życzenia z tej okazji.

Archidiecezja Warszawska nie jest Księdzu Arcybiskupowi obca z racji na odbyte studia seminaryjne w pobliskim Ołtarzewie, ale także liczne posługi podejmowane na jej terenie jako formator, ceniony rekolekcjonista, spowiednik, kierownik duchowny. Wraca zatem Ekscelencja z nowym zadaniem, by Stołeczną Archidiecezję prowadzić jako Pasterz. Zadanie to jest z pewnością wymagające, ale też nie zabraknie pomocy Bożej, jak również orędownictwa wyjątkowych świętych. Niech bł. Stefan kard. Wyszyński wyprasza, Waszej Ekscelencji, odwagę i determinację do nieustępliwego głoszenia prawdy Ewangelii. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, którego 40. rocznicę męczeńskiej śmierci w tych dniach obchodziliśmy, wyprasza łaskę zwyciężania zła dobrem.

Ekscelencjo, jest jednak jeszcze jeden święty, na wstawiennictwo którego możesz szczególnie liczyć – to św. Wincenty Pallotti, który przedstawiając powołanie świeckich do Apostolstwa zapisuje: „Istnieje w Kościele różnorodność posługiwania, ale jedność posłannictwa. Apostołom i ich następcom powierzył Chrystus urząd nauczania, uświęcania i rządzenia w Jego imieniu i Jego mocą. Jednak i ludzie świeccy, stawszy się uczestnikami funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa, mają swój udział w posłannictwie całego Ludu Bożego w Kościele i w świecie”.

Wiem, że posługiwanie Księdza Arcybiskupa może stać się „budzeniem olbrzyma”, jakim są świeccy w Kościele.

Pax Christi, tym pallotyńskim zawołaniem, które widnieje w Twoim herbie, życzę Waszej Ekscelencji, by Pokój Chrystusowy sit semper nobiscum.

Z wyrazami szacunku przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie Panu,

✠ Tadeusz Wojda SAC

Arcybiskup Metropolita Gdański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

___________________

Jego Ekscelencja

Ksiądz Arcybiskup Adrian Józef Galbas SAC

Metropolita Warszawski Nominat

