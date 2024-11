Przekazać rzymskiej młodzieży nauczanie Jana Pawła II

Przekazywanie bogactwa myśli i dokonań Jana Pawła II współczesnej młodzieży - to jeden z podstawowych celów Dni Świętego Jana Pawła II na uniwersytetach papieskich w Rzymie, które rozpoczęły się 26 listopada na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum). Uczestniczą w nich wybitni naukowcy, studenci rzymskich uczelni, ludzie kultury i Kościoła.

Wykład inauguracyjny światowej sławy filozofa religii prof. Richarda Swinburne'a wzbudził ogromne zainteresowanie młodzieży akademickiej w Rzymie, która zgromadziła się licznie w Auli Minor Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu. To na tym uniwersytecie Karol Wojtyła bronił własną pracę doktorską.

Inspiracja dla młodych

Richard Swinburne, profesor emeritus Uniwersytetu Oksfordzkiego podczas konferencji zatytułowanej „Rozum i wiara w świetle myśli Jana Pawła II” przedstawiał argumenty dotyczące kwestii istnienia Boga i kwestii wiary. Jego wykład sprowokował studentów do dyskusji i pytań m.in. o rolę uczynków w kontekście perspektywy zbawienia, a także kwestii motywacji czynienia dobra lub jego zaniechania w życiu człowieka.

„To dla mnie zaszczyt być tutaj w Rzymie i mieć możliwość przedstawienia moich poglądów” – powiedział Vatican News po swoim wykładzie prof. Richard Swinburne. Dodał, że cieszy się, iż może przedstawić nowe poglądy w teologicznej myśli katolickiej, a jednocześnie z interesujących pytań, jakie zadawali mu studenci podczas wykładu.

„Pytania stawiane dzisiaj przez studentów świadczą o tym, że młodzi ludzie są zainteresowani - i to bardzo głęboko - myślą teologiczną i filozoficzną Jana Pawła II” - mówił Vatica News ksiądz prał. Paweł Ptasznik, przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, z której inicjatywy Dni Jana Pawła II odbywają się w Rzymie. Jak mówił, wydarzenia Dni mają zachęcić młodych do studiowania nauczania i dzieła papieża Polaka.

Podobne Dni organizowane są od wielu lat w Krakowie. Teraz Watykańska Fundacja Jana Pawła II wspólnie z Papieskim Uniwersytetem Jana Pawła II w Krakowie oraz Kościołem i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie postanowiły przekaz myśli Jana Pawła II nieść studentom w Rzymie.

„Nasze pokolenie, które miało szczęście żyć w czasach Jana Pawła II przeżywa tamten czas na swój sposób, ma własne emocje, które jest bardzo trudno przekazać. Ale to, co możemy dziś przekazać, to jest właśnie nauczanie Jana Pawła II” - wyjaśnia ks. Paweł Ptasznik.

Myśl Wojtyły kształtowała się na KUL

Podczas konferencji w Angelicum wykład na temat praktycznego wątku wiary w myśli Karola Wojtyły wygłosił profesor Jacek Wojtysiak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prof. Wojtysiak rozważał odniesienie się Wojtyły w jego książce „ABC etyki” („Ethics Primer”) do praktycznej kwestii wyboru postawy wiary przez człowieka.

W rozmowie z Vatican News prof. Wojtysiak podkreślił także związki Jana Pawła II i jego myśli z KUL. - „Właściwie do wyboru na Stolicę Piotrową Karol Wojtyła był kierownikiem etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ja mówiłem o jego wczesnych pismach, które powstały właśnie na KUL, kiedy Karol Wojtyła tam dyskutował z ówczesnymi profesorami, swoimi kolegami i tam kształtował się. On kształtował KUL, ale też jego koledzy kształtowali w jakimś sensie jego. Mamy Jana Pawła II również jako wielkiego myśliciela i o tym nie możemy zapominać” - dodał prof. Jacek Wojtysiak.

Wiara i rozum w służbie Bogu

Pierwszy dzień Dni Jana Pawła II w Rzymie zorganizowano nie bez przyczyny na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum). Jak mówił Vatican News rektor uczelni ks. prof. Thomas Joseph White O.P., Angelicum jest od lat zaangażowane we wspieranie i podtrzymywanie spuścizny Jana Pawła II jako nauczyciela filozofii i teologii a także wielkiego przywódcy duchowego naszych czasów.



„Jesteśmy oddani przekazywaniu światła umysłu i wiedzy w służbie wiary i w służbie miłości, do jakiej są powołani wyznawcy chrześcijaństwa. Zatem wybitne postacie, które prowadzą badania filozoficzne i teologiczne są zawsze mile widziane na naszym uniwersytecie. One podtrzymują ten przekaz o ogromnym znaczeniu wiary i rozumu w służbie Bogu i miłowaniu Boga - powiedział ks. White.

Dni Świętego Jana Pawła II na Uniwersytetach Papieskich w Rzymie potrwają do 29 listopada. Zakończy je Msza Święta przy grobie Świętego Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie oraz gala finałowa z rozdaniem nagród na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu.