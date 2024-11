Polska: na Jasnej Górze rozpoczęło się 399. Zebranie Plenarne KEP

W poniedziałek 18 listopada br. rozpoczęło się na Jasnej Górze 399. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Tematem wiodącym spotkania biskupów jest podsumowanie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

Biuro Prasowe KEP - Jasna Góra

Mszy Świętej w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej przed rozpoczęciem obrad przewodniczył abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który podkreślił w homilii, że „im bardziej się zbliżamy do Boga, im bardziej Go prosimy, tym pewniejsze, że On nas usłyszy”.

Podczas briefingu prasowego przed rozpoczęciem obrad, rzecznik Episkopatu ks. Leszek Gęsiak SJ zauważył, że głównym tematem Zebrania Plenarnego jest relacja z niedawno zakończonego Synodu Biskupów o synodalności. „Biskupi przedstawią sprawozdanie z ostatniej rzymskiej sesji oraz podzielą się swoimi spostrzeżeniami z pracy w grupach” – zauważył.

Rzecznik Episkopatu poinformował, że podczas Zebrania Plenarnego KEP będzie ponad czterdzieści głosowań. Dodał, że biskupi zdecydowali się po raz drugi na pracę w grupach. „Będzie to dziewięć grup roboczych, które będą zastanawiały się nad sposobem procedowania Zebrania Planarnego KEP” – przyznał.

Ks. Gęsiak zauważył, że podczas obrad abp Wojciech Polak będzie mówił „o bliskich zakończenia pracach niezależnej komisji historycznej dotyczącej zbadania przypadków nadużyć w Kościele”. „Ta komisja jest na etapie bardzo zaawansowanych konsultacji, teraz zwłaszcza z Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich oraz Konsultą Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich, ponieważ te wszystkie gremia muszą w jakiś sposób koordynować te prace i w te prace zostały włączone” – podkreślił.

Ks. Gęsiak zwrócił też uwagę, że po zakończonych obradach odbędzie się spotkanie biskupów z delegacją osób skrzywdzonych. „Chcemy, by była to rzeczywista okazja do rozmowy i wsłuchania się księży biskupów w głos osób skrzywdzonych, a z drugiej strony też okazja do braterskiego dialogu między osobami, które doznały krzywd w Kościele, i osobami, które za Kościół w Polsce dzisiaj odpowiadają” – przyznał Rzecznik KEP. „Myślę, że będzie to ważne spotkanie” – ocenił.

Rzecznik Episkopatu poprosił przedstawicieli mediów, by uszanować prywatny charakter tego spotkania.

Dodał, że po spotkaniu odbędzie się specjalny briefing, zaplanowany na godz. 18, w którym wezmą udział przedstawiciele sygnatariuszy listu „Do naszych braci Biskupów” oraz przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski.

Rzecznik KEP zaznaczył, że biskupi będą się również modlić razem podczas koncelebrowanych Eucharystii oraz Apelu Jasnogórskiego.

Po zakończeniu Zebrania Plenarnego rozpoczną się rekolekcje dla biskupów, które w tym roku poprowadziło o. prof. Jarosław Kupczak OP.