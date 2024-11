Pielgrzymi z diecezji toruńskiej dziękują za pielgrzymkę św. Jana Pawła II

W duchu wdzięczności za pontyfikat Papieża Polaka oraz jako duchowe przygotowanie do Jubileuszu 2025 Roku, wierni z diecezji toruńskiej wraz z bp. Józefem Szamockim odbywają pielgrzymkę do Rzymu.

ks. Marek Weresa - Watykan

W rozmowie z Radiem Watykańskim bp Szamocki wskazał, że celem pielgrzymki jest dziękczynienie Panu Bogu za wizytę św. Jana Pawła II w Toruniu, która odbyła się 25 lat temu. Wtedy też, Papież Polak zostawił Kościołowi świadka wiara – bł. ks. Stefana Frelichowskiego. „Wierni naszej diecezji czuli taką potrzebę, aby po 25 latach, w tym roku szczególnie dziękować za osobę Jana Pawła II, który był z nami i jest pośród nas – w tajemnicy świętości” - wskazał.



Do jubileuszu 25-lecia papieskiej podróży, diecezja toruńskiej przygotowywał się przez comiesięczne spotkania; w czasie których podejmowane były różne tematy. Zwieńczeniem dziękczynienia jest pielgrzymka do Rzymu i audiencja generalna, spotkanie z Ojcem Świętym. „Modlimy się z Papieżem Franciszkiem, za niego, za sprawy synodu. To jest też i nasze przygotowanie modlitewne do wielkiego Jubileuszu” - dodał bp Józef Szamocki.