2018.09.25 Podróż Apostolska Papieża Franciszka do Estonii (Vatican Media)

Papież podziękował katolikom w Estonii za wierność Chrystusowi

Duch Święty może poprowadzić was, abyście byli wymownym znakiem ciągłego zaufania w Bożą opatrzność i poprowadzili estońskich chrześcijan, wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, do wyciągnięcia przyjaznej dłoni do uchodźców i najbardziej bezbronnych naszych braci i sióstr – napisał Papież Franciszek z okazji 100 rocznicy utworzenia Administracji Apostolskiej Estonii, niedawno podniesionej do rangi diecezji.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan W liście skierowanym na ręce biskupa diecezji Tallin Philippe'a Jourdana, który dziś miał ingres do katedry, Papież pisze o wieku „wierności wierze katolickiej, która pozwoliła temu małemu, ale tętniącemu życiem Kościołowi być źródłem współczucia i duchowego pożywienia dla niezliczonych mężczyzn i kobiet w całym kraju. Jednocześnie rocznica ta upamiętnia niezachwianą nadzieję i zaufanie do Pana przez dziesięciolecia cierpienia, okupacji i ucisku” – wskazał Franciszek.

Przykład abpa Eduarda Profittlicha

Papież dziękuje Bogu za przykład wiary katolików w Estonii, którzy odegrali kluczową rolę w pielęgnowaniu i podtrzymywaniu wiary. W sposób szczególny Ojciec Święty wskazał na Sługę Bożego abpa Eduarda Profittlicha, „którego świadectwo o Chrystusie” i męstwo w trwaniu przy diecezjanach, aż do przelania krwi, „zasiały ziarno, które nawet dzisiaj przynosi owoce. Niech jego świadectwo zawsze będzie dla was źródłem inspiracji i przypomina wam, że nawet najdrobniejsze rośliny, najmniejsze gesty i najskromniejsze ofiary mogą wyrosnąć daleko poza ich skromne początki i przynieść obfity plon” – napisał Ojciec Święty. Z nadzieją w przyszłość Papież wyznał, że jest przekonany, że to godne podziwu dziedzictwo wiary i miłości, które charakteryzuje waszą diecezję, zachęci obecne pokolenie kapłanów, zakonników i wiernych świeckich do dalszego wzrastania w radosnym byciu uczniami misjonarzami. „Niech obecne stulecie będzie okazją do duchowej odnowy na waszej ziemi, rozpalając odnowiony zapał do ewangelizacji, zwłaszcza wśród młodych ludzi. W ten sposób będą oni mogli skuteczniej głosić Boże orędzie miłości, miłosierdzia i pojednania, niosąc światło Jezusa i wyzwalającą moc Ewangelii wielu współczesnym mężczyznom i kobietom, którzy nawet nie wierzą w Boga” – wskazał Franciszek.

„Mam również nadzieję, że gdy katolicy Estonii będą dążyć do budowania społeczeństwa zakorzenionego w pokoju, sprawiedliwości, solidarności i godności każdej osoby ludzkiej, będą coraz bardziej współpracować z mężczyznami i kobietami innych wyznań chrześcijańskich w dawaniu zjednoczonego świadectwa Bożych obietnic” napisał Ojciec Święty. Dodał, że jest to szczególnie ważne w kontekście dzisiejszej wojny w Europie, która jest źródłem głębokiego niepokoju i tragicznego echa mrocznych chwil z przeszłości. Radość Kościoła w Estonii „Kościół katolicki w Estonii przeżywa dziś dzień wielkiej radości. Na dzisiaj była zaplanowana uroczystość setnej rocznicy powołania Administratora Apostolskiej w Estonii. Ale tak naprawdę świętujemy powstanie nowej diecezji. Decyzją Ojca Świętego Franciszka, nasza administratora Apostolska w Estonii kilka tygodni temu została podniesiona do rangi diecezji. Tak więc wszyscy katolicy, którzy mieszkają na terenie Estonii, należą teraz do diecezji tallińskiej” – wskazał w rozmowie w serwisem Vatican News ks. Wodzisław Szczepanik, pracujący od dziewięciu lat w Estonii, a pochodzący z diecezji drohiczyńskiej. „Papież Franciszek zachęca nas, żebyśmy dawali świadectwo wobec, zwłaszcza wobec tych, którzy nie wierzą w Pana Boga, którzy Go nie znają” – podkreśla ks. Szczepanik i dodaje, że jest to także zachęta do dawania „świadectwa wiary w Chrystusa w tym kraju, w którym, w którym chrześcijanie stanowią mniejszość, a katolicy są bardzo małą wspólnotą”. Na terenie nowo powstałej diecezji tallińskiej katolicy, licząc ok. 6700 osób, stanowią 0,5 proc. ludności z ok. 1,364,000 mieszkańców.

