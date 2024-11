Papież mianował biskupa koadiutora w Oslo

Papież mianował prałata Fredrika Hansena biskupem koadiutorem dla diecezji Oslo. Oznacza to, że zastąpi on w przyszłości aktualnego biskupa norweskiej stolicy Bernta Ivara Eidsviga, który skończył w tym roku 71 lat.

Krzysztof Bronk - Watykan

Ks. Hansen urodził się w 1979 r. w Drammen w diecezji Oslo. Do kapłaństwa przygotowywał się w Anglii w seminarium archidiecezji westminsterskiej i Heythrop College w Londynie. W 2007 r. przyjął święcenia kapłańskie i został inkardynowany do diecezji Oslo. Był kolejno wikariuszem w Lillehammer, sekretarzem biskupa, prefektem i wicerektorem seminarium diecezjalnego, sekretarzem Rady Biskupów Norwegii i sędzią w trybunale kościelnym w Oslo. W 2013 r. uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

Uczęszczał też do Papieskiej Akademii Kościelnej i w 2013 r. rozpoczął służbę w papieskiej dyplomacji. Pracował w nuncjaturze w Hondurasie, przy organizacjach międzynarodowych we Wiedniu, a następnie przy ONZ w Nowym Jorku. Po zakończeniu w 2022 r. pracy w służbie dyplomatycznej wstąpił do zgromadzenia suplicjanów i był profesorem w St. Mary’s Seminary & University w Baltimore w USA.