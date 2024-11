Obchody 1700-lecia Bazyliki Laterańskiej dobiegają końca

Matka i głowa wszystkich kościołów miasta i świata, katedra papieży – biskupów Rzymu. Jest to pierwsza z wielkich chrześcijańskich bazylik, które polecił wybudować cesarz Konstantyn zaraz po ustaniu prześladowań i sam był obecny na jej konsekracji, której dokonał papież Sylwester I. W sobotę, 9 listopada – w rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej odbędą się uroczystości, które będą zwieńczeniem obchodów jubileuszowych.

Vatican News

O godzinie 17:30 papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej, a także archiprezbiter bazyliki – abp Baldo Reina, będzie przewodniczył uroczystemu nabożeństwu pontyfikalnemu. Chór Diecezji Rzymskiej pod dyrekcją ks. Marco Frisiny będzie animował uroczystość, śpiewając pieśni specjalnie skomponowane przez dyrektora i założyciela chóru.

„Słuchając nauczycieli”

Dzień wcześniej, w piątek 8 listopada odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Słuchając nauczycieli”. Organizatorzy chcą przypomnieć najważniejsze wydarzenia i postacie z 1700 lat historii. Wykład historyczny będzie przeplatany występami artystycznymi.

Obchody rocznicowe będą również zakończeniem konkursu ogłoszonego rok temu, którego adresatami byli uczniowie szkół wszystkich poziomów na terenie diecezji rzymskiej. Ich zadaniem było przedstawienie – z własną wrażliwością – za pomocą nowych technologii, niektórych charakterystycznych aspektów tej długiej historii.

Historia

Historia bazyliki sięga początków IV w., kiedy to cesarz Konstantyn Wielki podarował papieżowi teren i pałac rodziny Lateranów, a także wybudował bazylikę, którą konsekrował papież św. Sylwester 9 listopada 324 roku.

Bazylika Laterańska to świątynia, która przez tysiąc lat odgrywała bardzo istotną rolę w Rzymie i świecie. To tutaj, do czasów tzw. niewoli awiniońskiej koncentrowało się życie Kościoła, bo to tam, a nie na Watykanie zasadniczo rezydowali papieże.

W bazylice znajdziemy wyraźny akcent polski w postaci kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Znajduje się ona w jednej z kaplic bocznych. Została podarowana przez grupę pielgrzymów polskich w 1975 r. za pontyfikatu Pawła VI.

Będąc w Wiecznym Mieście warto odwiedzić tę bazylikę, a także warto pójść do sąsiadującego obiektu, czyli do tak zwanych Scala Sancta - Świętych Schodów, wedle tradycji przywiezionych z Jerozolimy przez św. Helenę, matkę cesarza Konstantyna.