Ks. Janusz Majda nowym dyrektorem Caritas Polska

Ks. Janusz Majda, wieloletni ekonom Konferencji Episkopatu Polski został wybrany na stanowisko dyrektora Caritas Polska. Decyzję podjęli biskupi podczas 399. Zebrania Plenarnego KEP, które obraduje 18 i 19 listopada 2024 r. na Jasnej Górze.

Ks. prał. Janusz Andrzej Majda urodził się 30 listopada 1968 r. w Limanowej (diec. tarnowska). Po ukończeniu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi, uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej, do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Po zdaniu matury w 1987 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii w zakresie prawa kanonicznego. Święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego przyjął 29 maja 1993 r. Ks. Majda został skierowany do pracy jako wikariusz w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu, trzy lata później bp Życiński skierował go na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ks. Majda studiował jednocześnie prawo oraz prawo kanoniczne. W 1999 r. uzyskał tytuł magistra licencjata prawa kanonicznego, a w 2001 r. zdobył tytuł magistra prawa. W 2001 r. biskup tarnowski Wiktor Skworc mianował go dyrektorem administracyjnym Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. We wrześniu 2007 r. sekretarz generalny Episkopatu bp Stanisław Budzik powołał ks. Majdę na stanowisko zastępcy kierownika biura Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Obradujące w dniach 17-18 czerwca 2008 roku w Katowicach 344. Zebranie Plenarne KEP wybrało ks. Janusza Majdę na stanowisko ekonoma Konferencji Episkopatu Polski. W 2008 r. został on również dyrektorem administracyjnym Domu KEP. W tym samym roku uzyskał m.in. certyfikat Narodowego Banku Polskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej w zakresie makro i mikroekonomii Ewangelia i Ekonomia. W czasie pracy na stanowisku ekonoma KEP i dyrektora administracyjnego Domu KEP ks. Majda pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Kościelnej Rady Gospodarczej oraz przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, był też sekretarzem Rady Ekonomicznej KEP. Za jego kadencji na stanowisku ekonoma KEP zostały przeprowadzone m.in. prace termomodernizacyjne budynku Sekretariatu KEP. 18 listopada 2024 roku, podczas 399. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze, biskupi wybrali ks. Janusza Majdę na dyrektora Caritas Polska.

BP KEP