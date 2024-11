Kard. Zuppi o Ukrainie: potrzeba sprawiedliwego i trwałego pokoju

Z inicjatywy Ambasady Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej, w bazylice Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu w Rzymie przewodniczący włoskiego episkopatu kard. Matteo Zuppi odprawił Mszę św. w intencji pokoju na Ukrainie. Wzięła w niej udział m.in. ukraińska pierwsza dama Ołena Zełenska.

Svitlana Dukhovych, Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

„Dzisiaj usilnie prosimy o zakończenie wojny oraz sprawiedliwy i trwały pokój” – modlił się arcybiskup Bolonii i przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch podczas wieczornej Mszy św. odprawionej w środę, w związku z tysięcznym dniem wojny przeciwko Ukrainie. To właśnie jemu Ojciec Święty powierzył misję znalezienia dróg pokoju w Ukrainie, i m.in. ułatwienia powrotu z Rosji ukraińskich dzieci, oraz wymian więźniów oraz ciał ofiar.

Oprócz żony prezydenta Ukrainy, we Mszy św. wzięli udział m.in. córka prezydenta Włoch Laura Mattarella oraz ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz, a także, zaproszone przez Ołenę Zełenską: pierwsza dama Serbii, pierwsza dama Litwy oraz żona premiera Armenii. To wspólnie z nimi Zełenska wzięła udział wczoraj w audiencji ogólnej oraz odwiedziła watykański szpital Dzieciątka Jezus. We wspólnej modlitwie uczestniczyli także założyciel Wspólnoty Sant'Egidio Andrea Riccardi i kierujący nią Marco Impagliazzo.

Tysiąc dni burz i braterstwa

„Pokój i sprawiedliwość są jedno, niczym dwie siostry, które pomagają sobie nawzajem, wspierają się i chronią” – mówił w homilii kard. Zuppi. Trwającą od 1000 dni wojnę porównał do „tysiąca dni burzy, ale również tysiąca dni niezwykłego i głębokiego braterstwa, które niesamowicie wzrosło i które nie tylko nie osłabło, ale stało się jeszcze bardziej ugruntowane i konieczne”. Podkreślił też wyjątkową wytrwałość, z jaką Ukraińcy w ostatnich dziesięcioleciach stawiają czoła cierpieniu swojego narodu.

„Noc prosi o dzień, ból o pocieszenie, zemsta o przebaczenie, ciemność o światło, nienawiść o pojednanie. Najgłębsza noc prosi nas o wiarę w światło, właśnie wtedy, gdy wszystko wydaje się ciemne. Papież Benedykt przypomniał nam, że właśnie wtedy, gdy noc jest najgłębsza, nadchodzi światło poranka” – mówił hierarcha, przypominając, że żadna wojna nie jest „krótka”, ale zawsze „zbyt długa”.

Największa tragedia w Europie od zakończenia II wojny światowej

Za koniec Mszy św. zabrał głos ambasador Jurasz, zapewniając o pamięci „przede wszystkim o ofiarach i poświęceniach” spowodowanych tym, co nazwał „największą tragedią, jaka dotknęła Europę od zakończenia II wojny światowej”. Przypomniał, że właśnie 21 listopada obchodzony jest w Ukrainie Dzień Godności i Wolności, upamiętniający Pomarańczową Rewolucję z 2004 r. oraz Rewolucję Godności z roku 2013. Zaś 25 listopada upamiętniane są ofiary Hołodomoru, który doprowadził do śmierci ponad 6 mln Ukraińców. Szef ukraińskiej dyplomacji przy Stolicy Apostolskiej podziękował również za wsparcie ze strony Ojca Świętego i jego współpracowników. „Nie ma innego światowego przywódcy lub duchowego autorytetu, który wspominałby Ukrainę częściej podczas tego tysiąca tragicznych dla nas dni, niż robił to i nadal robi Papież Franciszek” – przyznał.

1000 dni sprzeciwu wobec przemocy

„Trudno opowiedzieć, a nawet uwierzyć, że dziś mija już 1001 dni od rozpoczęcia wielkiej wojny w Europie XXI wieku: rosyjskiej inwazji na Ukrainę na wielką skalę – powiedziała następnie pierwsza dama Ukrainy – To nie jest data, którą chcemy świętować. Dlatego świętujemy coś innego: dziś jest 1001. dzień sprzeciwu ludzkości wobec przemocy, sprawiedliwości wobec zastraszania”. W imieniu swojej ojczyzny i rodaków podziękowała ona kard. Zuppiemu za pomoc w powrocie z niewoli części Ukraińców i przekazanie ciał poległych. Wyraziła też wzruszenie i wdzięczność wobec działań podejmowanych przez Ojca Świętego. „Pocieszyły nas jego słowa duchowego wsparcia, w których odnajdujemy wysiłek, by być silniejszymi. Ukraina jest wdzięczna za wszystkie wizyty przedstawicieli Stolicy Apostolskiej w Ukrainie. Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy pomimo ryzyka przyjeżdżają do ukraińskich miast, aby na własne oczy zobaczyć prawdę i pomóc w zwycięstwie dobra i człowieczeństwa” – powiedziała, zapewniając, że Ukraina pragnie sprawiedliwego i trwałego pokoju, opartego na zasadach prawa międzynarodowego i ONZ.