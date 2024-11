Kard. Sako do „spadkobierców” Kościoła Wschodu: jedność sposobem na kryzys

„Nawet jeśli stawiamy czoło różnym falom, wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi”. Patriarcha Kościoła Chaldejskiego, kard. Louis Raphaël Sako, wystosował nowy apel o jedność skierowany do czterech Kościołów, córek starożytnego Kościoła Wschodu: Chaldejskiego Kościoła Katolickiego, Asyryjskiego Kościoła Wschodu, Starożytnego Kościoła Wschodu i Asyryjskiego Kościoła Ewangelickiego. Podkreśla w nim, że „jedność jest jedynym rozwiązaniem, aby stawić czoło obecnym wyzwaniom”.

Vatican News

W przesłaniu, opublikowanym przez Patriarchat Chaldejski, kard. Sako podkreśla, że „w wyznaniu wiary Kościół Wschodu nadal recytuje «Wierzę w Jeden, Święty, Katolicki (tj. powszechny) i Apostolski Kościół», przez wieki i do dziś, pomimo podziałów, ponieważ jest JEDEN w istocie”. Dla patriarchy „schizma jest sprzeczna z wolą Chrystusa”. Wskazuje, że „słowa nie mogą opisać zakresu konsekwencji podziału Kościoła Wschodu na cztery Kościoły” i nie jest wykluczone, że „w przyszłości mogą pojawić się nowe”. Póki co jednak pierwsze trzy „tak zwane odrębne” Kościoły (Chaldejski, Asyryjski i Starożytnego Wschodu) „łączy historia, tradycja, bogactwo dziedzictwa, piękno sztuki, języka i liturgii, a także bliskość, zamieszkiwanie tego samego obszaru geograficznego”.

Patriarcha Sako podkreśla, że jedność „nie jest powrotem do tego, czym byliśmy, ale raczej skupieniem się na tym, czym powinniśmy być!”. Aby „uleczyć rany schizmy i utorować drogę” do „pełnej komunii”, przynajmniej między „trzema Kościołami”, kardynał sugeruje konkretne „pomysły do przestudiowania” dla „nowej wizji” Kościoła Wschodu. Zauważa, że potrzebne jest szerokie i praktyczne zrozumienie pożądanej jedności, aby skierować wszystkie siły na realizację woli Chrystusa, aby mieć jeden Kościół. W tym sensie przypomina wspólną deklarację sprzed trzydziestu lat (11 listopada 1994 r.) między Kościołem rzymskokatolickim a Asyryjskim Kościołem Wschodu, której celem jest przede wszystkim stworzenie „odpowiedniego środowiska” dla wzmocnienia dialogu w kierunku pełnej komunii i pełnej zgody co do doktryny wiary. Według kard. Sako należy pamiętać o rozróżnieniu między sprawami dotyczącymi wiary i moralności a tymi, które odnoszą się do dziedziny dyscyplinarnej i administracyjnej.

Chaldejski patriarcha wskazuje, że „konieczne jest poznanie słusznych i pełnych historycznych przyczyn tego podziału, ze wszystkimi jego bolesnymi konsekwencjami”, aby zająć się tą kwestią „z otwartością” i „z dala od uprzedzeń”. Kard. Sako proponuje udostępnienie braciom i siostrom z innych struktur kościelnych zrodzonych ze Starożytnego Kościoła Wschodu własnych kościołów i miejsc kultu „w celu skutecznego uczestnictwa w sakramentach uznanych przez Kościół katolicki, ponieważ nie ma kwestii dogmatycznych, które zaprzeczałyby jedności”. Patriarcha zachęca do „kroczenia razem, dzielenia się odpowiedzialnością za swoją misję”. Podsumowując swoje przesłanie stwierdza: „Powinniśmy szukać jedności jako jedynego rozwiązania, aby stawić czoło dzisiejszym wyzwaniom”.