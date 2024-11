Kard. Nichols: módlmy się żarliwie o powstrzymanie "prawa do śmierci"

W Wielkiej Brytanii nie ustają apele o powstrzymanie działań na rzecz legalizacji wspomaganego samobójstwa. W nagraniu video kardynał Vincent Nichols wzywa cały Kościół na Wyspach do szczególnego szturmu modlitewnego 13 listopada.

Elżbieta Sobolewska-Farbotko (Radio Bobola) - Wielka Brytania

Tego dnia, o godz. 17.30 czasu lokalnego wszyscy biskupi Anglii i Walii będą przed Najświętszym Sakramentem błagać Boga o powstrzymanie działań, prowadzących – w końcowym efekcie – nawet do nakazu uśmiercania osób starszych i schorowanych. Wierni proszeni są o duchową solidarność, aby stworzyć potężny moment modlitwy w obronie ludzkiej godności. W piątek 29 listopada Izba Gmin wysłucha drugiego czytania projektu ustawy, złożonego przez posłankę Partii Pracy Kim Leadbeater.

– Wzywamy katolików do działania, aby nie dopuścić do uchwalenia tego prawa – apeluje kard. Nichols, prosząc o pilną modlitwę – Módlmy się żarliwie, aby umysły i serca otworzyły się na prawdę o wartości, znaczeniu i pięknie każdej osoby. Abyśmy nie podjęli kroku, który promuje tzw. „prawo do śmierci” – mówi abp. Westminsteru, szczególny nacisk kładąc na prawdopodobieństwo przeniesienia tzw. „prawa do śmierci” na obowiązek śmierci. Jak zauważa: proponowana ustawa może być narzędziem wywierania presji na lekarzy i personel medyczny, aby pomagali odbierać życie, zamiast o nie dbać, chronić je i leczyć.

„Proszę, dołączcie do nas w tej modlitwie: w środę wieczorem, w świętej godzinie. W swojej parafii, albo w domu. A kiedy będziecie się modlić, pamiętajcie o tych, którzy opiekują się i towarzyszą ludziom, doświadczającym swoich ostatnich dni i godzin życia, szczególnie o wszystkich, którzy pracują w opiece paliatywnej, o pielęgniarkach, lekarzach, osobach, które odwiedzają ich w domach. Należy im się wsparcie! Tego potrzebujemy w tym kraju, a nie ustawy, która czyni nas bezbronnymi i narażonymi na presję i niewłaściwe zakończenie życia” – mówi w nagraniu video opublikowanym w serwisie You Tube lider Kościoła Katolickiego w Anglii i Walii.