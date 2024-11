Kamerun: utworzono sanktuarium św. Jana Pawła II

Ludność Kamerunu docenia świadectwo życia Papieża Polaka oraz jego zaangażowanie na rzecz Afryki - podkreślił ks. Krzysztof Pazio MIC, posługujący w parafii Minkama, na wschodzie Kamerunu. W niedzielę, 24 listopada odbyło się poświęcenie kościoła pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Liturgii przewodniczył nuncjusz apostolski w Kamerunie, abp José Avelino Bettencourt.

Na zakończenie Mszy św. bp Sosthene Leopold Bayemi Matjei, ordynariusz diecezji Obala ogłosił nową świątynię sanktuarium św. Jana Pawła II.



Parafia pw. św. Jana Pawła II została utworzona w lipcu 2014, kilka miesięcy po papieskiej kanonizacji. Posługują w niej księża marianie. Jak wskazał w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News ks. Krzysztof Pazio MIC, w parafii praca duszpasterska dokonuje się niejako przez „dwa tory, które idą równolegle – ewangelizacja i dzieła charytatywne”. Poza codzienną posługą sakramentalną, duszpasterską bardzo dużo miejsca zajmuje praca z dziećmi i młodzieżą.



„Pierwszym naszym zadaniem jest ewangelizować, utwierdzać w wierze czy prowadzić do spotkania z Chrystusem. Ale to nasze przepowiadanie i działalność potwierdzamy też przez dzieła miłosierdzia. Mamy sanktuarium Bożego Miłosierdzia i tam dużo pomocy okazujemy ludziom, do których jesteśmy posłani” - wskazał ks. Pazio.

Kamerun, Sanktuarium św. Jana Pawła II

Marianin zaznacza, że wspólnota parafialna jest „młoda”, bo aż 75% populacji to dzieci i młodzież do 30 roku życia. Dlatego też, duszpasterze wszelkie plany pastoralne przygotowują pod kątem pracy z młodymi i ich przygotowania do dorosłego życia. Wśród dzieł, które podejmują są: oratoria, wsparcie uczniów w szkole, organizacja „wakacji z Bogiem”, szwalnia służąca kształceniu kobiet. To także organizacja posiłków, pomoc chorym i starszym. „Zawsze idziemy właśnie w tym kierunku, który ukazał nam Jezus w Ewangelii. Głosić Ewangelię o zbawieniu i leczyć wszelkie choroby wśród ludu” - dodał ks. Krzysztof Pazio.

Ks. Krzysztofow Pazio MIC, w niedzielę 24 listopada, na zakończenie uroczystości liturgicznych, został mianowany pierwszym rektorem nowego sanktuarium. Powstanie świątyni było możliwe dzięki wsparciu wielu parafii w Polsce, a także licznemu gronu darczyńców indywidualnych z całego świata. Kościół stanowi wotum wdzięczności za 350 lat istnienia Zgromadzenia Księży Marianów, 25 lat ich posługi w Kamerunie, 10 lat misji w Minkama oraz za kanonizację św. Jana Pawła II.

