Dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

"S.O.S. dla Ziemi Świętej" - to hasło kolejnego Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który obchodzony będzie w niedzielę, 10 listopada. W parafiach są zbiórki na pomoc chrześcijanom w Ziemi Świętej, którzy mają ogromne trudności z utrzymaniem rodzin w obecnej sytuacji.

Tomasz Zielenkiewicz

To ma być czas modlitwy i wparcia braci w wierze, którzy żyją w niespokojnej Ziemi Świętej. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie prosi o to w imieniu tamtejszych chrześcijan, zwłaszcza w Betlejem i Jerozolimie. Przez ograniczenia handlowe, brak turystów pozostali oni bez dochodów. Mówił o tym podczas konferencji prasowej ks. Jan Witold Żelazny, dyrektor Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Przypominał, że prócz Izraela, domem chrześcijan są też Liban i Syria. "Często ci prześladowani chrześcijanie to tacy nasi zapomniani bracia, którzy podzielają naszą wiarę w Chrystusa, którzy podzielają z nami naszą nadzieję zmartwychwstania, ale bracia, o których żeśmy zapomnieli. A czasami potrzeba bardzo niewiele, by im pomóc" - zaznaczył.

Łaciński patriarcha Jerozolimy kardynał Pierbattista Pizzaballa podkreślał w jednym ze swoich ostatnich przesłań, że "modlitwa o pokój w Jerozolimie jest również modlitwą o pokój między wszystkimi narodami. Bo w Jerozolimie bije serce wszystkich narodów". Swój apel skierował do wiernych też Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Tadeusz Wojda. "Oni są świadkami naszej wiary w miejscu, gdzie narodziło się chrześcijaństwo. Niech 10 listopada będzie dniem odpowiedzialności i troski o to, by mogli tam pozostać, będąc znakiem pokoju i nadziei" - zaznaczył.

Ojciec Bernard Maria Alter, opat senior opactwa Dormitio na Syjonie w Jerozolimie powiedział, że chrześcijanie w Ziemi Świętej stanowią mozaikę różnych grup. "Są tam katolicy, Koptowie, prawosławni, Ormianie, Syryjczycy, Etiopczycy, aż po najmniejsze grupy Żydów mesjańskich. W ostatnich latach często dochodzi do ataków na miejsca kultu, zakłócane są procesje i modlitwy, dochodzi też do ataków na ludzi" - dodał. Podkreślał jednak, że obecność w Ziemi Świętej stanowi dla nich misję, na której chcą trwać.

W Polsce będzie można włączyć się w wydarzenia Dnia Solidarności osobiście bądź poprzez transmisje w mediach. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie daje też możliwość zakupu produktów z drewna oliwnego oraz przekazania darowizn – informacje są dostępne na stronie www.pkwp.org. W ponad 10 tysiącach parafii w Polsce przeprowadzone zostaną również zbiórki na rzecz chrześcijan w Ziemi Świętej.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia)