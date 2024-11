Bp Barron o wizycie w Pradze: piękno tego miasta wyrasta z katolickiej wiary

Istnieje ścisły związek między wiarą, a tworzeniem prawdziwego piękna – powiedział bp Barron w swej filmowej relacji z wizyty w Pradze. Podkreślił, że wyjątkowe piękno czeskiej stolicy wynika właśnie z katolickiej wiary, która naznaczyła architekturę tego miasta. Jego zdaniem to nie przypadek, że w wielu zsekularyzowanych społeczeństwach obniża się poziom wrażliwości na piękno, a nowe budynki i sama zabudowa miejska jest po prostu brzydka.

Krzysztof Bronk - Watykan

Amerykański biskup i teolog gościł w Pradze z serią wykładów na zaproszenie miejscowego Episkopatu. Na spotkaniu z seminarzystami, apelował, by głosili wiarę, „w porę i nie w porę”, bo tylko w ten sposób zachowają piękno tego miasta. „Jeśli chcesz zachować to piękno i pomnażać je, potrzebujesz wiary. Wierzyć w Boga oznacza wierzyć w najwyższe dobro, najwyższą wartość, najwyższe piękno, którego nigdy nie można w pełni osiągnąć w tym życiu. Lecz to właśnie nas stymuluje, tak powstaje wielka sztuka. Ponieważ artyści z coraz większą mocą i kreatywnością starają się dorównać temu największemu dobru”.

Zdaniem bp. Barrona właśnie sztuka jest świadectwem tego, co dzieje się z człowiekiem, kiedy podlega on sekularyzacji. Kiedy zapomina się o Bogu, kultura ulega spłaszczeniu, traci dusze i przestaje wytwarzać piękne rzeczy. Dlatego największa przysługa, jaką możemy oddać naszemu społeczeństwu – kontynuował amerykański biskup i teolog – polega na tym, by głosić Boga, w porę i nie w porę, kiedy cię za to chwalą i kiedy cię prześladują.