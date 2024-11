Betlejem: celebracja adwentowej nadziei

W wigilię pierwszej niedzieli Adwentu miasto Betlejem, ponownie bez pielgrzymów i bez świątecznych dekoracji, cieszyło się z obecności Kustosza Ziemi Świętej, o. Franciszka Pattona. Przełożony franciszkanów przybył z Jerozolimy, przekraczając bramy zamkniętej drogi przy Grobie Racheli, specjalnie otwieranej na uroczyste ingresy.

O. Jerzy Kraj OFM - Jerozolima

Przed bazyliką Bożego Narodzenia o. Franciszek Patton został powitany przez władze cywilne, w tym burmistrza Betlejem, przedstawicieli wspólnoty parafialnej, duchowieństwa i osób konsekrowanych. Tegoroczny ingres, podobnie jak w minionym roku, był bardzo skromny, ale obecność dzieci z franciszkańskiej szkoły wniosła wiele radości i nadziei. Przy „drzwiach pokory” Kustosza przywitali przywódcy Kościołów grecko-prawosławnego i ormiańskiego, którzy wraz z franciszkanami sprawują pieczę nad bazyliką.

Podczas nieszporów we franciszkańskim kościele św. Katarzyny, przylegającym do bazyliki, odbyła się procesja do Groty Narodzenia. Tam o. Patton zapalił pierwszą świecę adwentową, znak nadziei i oczekiwania pokoju. Poza rozpoczęciem nowego roku liturgicznego wspominano również św. Katarzynę Aleksandryjską, której poświęcona jest betlejemska parafia.

Patriarchowie i Zwierzchnicy Kościołów w Jerozolimie we wspólnym oświadczeniu zachęcili, aby w tym roku mimo trwającej wojny w Gazie, wspólnoty i wierni upamiętnili narodziny Chrystusa poprzez publiczne wyrażanie chrześcijańskiej nadziei w symbolice świateł i bożonarodzeniowych dekoracji. „W ten sposób – czytamy w oświadczeniu – będziemy naśladować samą historię Bożego Narodzenia, w której aniołowie ogłosili pasterzom radosną nowinę o narodzinach Chrystusa w podobnie trudnych czasach w naszym regionie (Łk 2,8–20), oferując im i całemu światu przesłanie boskiej nadziei i pokoju.”