Abp Peña Parra: teologia musi być „ludowa”, aby pogłębić znaczenie bycia chrześcijaninem

W Rzymie odbyła się inauguracja nowej siedziby Papieskiej Akademii Teologicznej. Uczestniczący w niej substytut Sekretariatu Stanu abp Edgar Peña Parra wskazał, że „nowa misja Akademii obejmuje również otwarcie się, w owocnym krytycznym dialogu, z członkami innych wyznań chrześcijańskich, ale także z przedstawicielami religii niechrześcijańskich, poszerzając zarazem kręgi teologicznego spotkania z tymi, którzy nie wierzą”.

Vatican News

Nowa siedziba Papieskiej Akademii Teologicznej znajduje się przy Via della Pigna 13, gdzie wcześniej mieściła się siedziba Wikariatu Rzymu.

Prawda, która zbawia

„Dobry Samarytanin” – symbol wiary, która działa poprzez miłość, jest paradygmatem, na którym opiera się Kościół. Ten motyw z ewangelicznej przypowieści powracał w inauguracyjnym wykładzie. Substytut ds. ogólnych Sekretariatu Stanu wskazał, że teologia „rozwija się w instytucjach, takich jak wydziały teologiczne; ale ponieważ jest «nauką wiary», stanowi – jak słusznie stwierdza św. Tomasz – naukę podrzędną, to znaczy zależy od innej nauki, od «wiedzy wiary», która odpowiada Objawieniu Boga w Jezusie Chrystusie”. Często jednak, z powodu błędnej interpretacji nadanej przez trzy wieki Oświecenia, nie jesteśmy już przyzwyczajeni do myślenia w ten sposób. Stąd potrzeba ponownego „przemyślenia samego myślenia”. Tak więc teologia, która nadejdzie, będzie musiała powrócić do właściwego wyjaśnienia, że wiara jest „prawdziwym poznaniem”, ponieważ „w świetle Chrystusa możliwe jest wypracowanie takiej koncepcji świata i życia, która nie pomija niczego autentycznie ludzkiego; przeciwnie, nadaje egzystencji smak miłości, która pozwala na spotkanie wszystkich ludzi z Prawdą, która zbawia, dokonuje odkupienia i uwalnia od wszelkiej niewoli, wewnętrznej i zewnętrznej”.

Nowy impuls od Papieża Franciszka

Aby zrozumieć nową epistemologię teologii, abp Peña Parra powiedział, że nie może ona już postrzegać siebie jedynie jako „nauki akademickiej” i musi nabrać bardziej „mądrościowego charakteru”, oświetlając etapy życia wszystkich, zwłaszcza tych, którzy są zdezorientowani, aby coraz bardziej wcielać się w dramaty ludzkiej egzystencji, z wieloma problemami, które ją dotykają, ale także ukierunkować ją na przyszłość sprawiedliwości i pokoju, powszechnego braterstwa.

Prelegent wskazał, że odkrywając przesłanie Papieża Franciszka, Papieska Akademia Teologiczna jest wezwana do tworzenia „teologii wychodzącej”, a nie „teologii przy biurku”, elitarnej, zamkniętej w sobie. Ma być to nauka otwarta na świat, na jego wyzwania, wołanie, które pochodzi z peryferii, z tych egzystencjalnych terytoriów często zapomnianych lub ignorowanych, które stanowią wyzwanie dla refleksji człowieka wierzącego.

Abp Peña Parra podkreślił, że nowa misja Papieskiej Akademii Teologicznej obejmuje także otwarcie się, w owocnym krytycznym dialogu, z członkami innych wyznań chrześcijańskich oraz religii niechrześcijańskich, poszerzając zarazem „kręgi teologicznego spotkania” z tymi, którzy nie wierzą.