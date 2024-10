Rusza siódma edycja Wolontariatu Syberyjskiego

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski rozpoczyna siódmą edycję „Wolontariatu Syberyjskiego”. Włączają się w niego osoby w różnym wieku, także starsze, które po kilkumiesięcznej formacji prowadzonej razem z Pallotyńską Fundacją Misyjną „Salvatti” wyjeżdżają m.in. na Ukrainę, do Kazachstanu i Uzbekistanu. Do udziału w najbliższej edycji, podobnie, jak w ubiegłych latach, zaproszeni są także przedstawiciele Polonii.

Vatican News

„Z początku wolontariusze służyli głównie na Syberii, w bardzo wielu i różnych miejscach, ale względu na obecną sytuację polityczną pojawiły się też inne kierunki” – mówi papieskiej rozgłośni ks. Leszek Kryża TChr, który kieruje Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie. W 2024 r. szesnastu wolontariuszy służyło m.in. na ogarniętej wojną Ukrainie.

„Pomagali siostrom w Jazłowcu, które przyjęły wielką ilość uchodźców wewnętrznych z terenów przyfrontowych. Pomagali też w charkowskim oddziale Caritas Spes, czy siostrom albertynkom we Lwowie w ich służbie bezdomnym. Wyruszyli też na stepy Kazachstanu, aby pomagać przy organizacji spotkania młodzieży Azji Środkowej w narodowym sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje” – mówi ks. Kryża. Wolontariusze pracowali też przy porządkowaniu polskich cmentarzy w ramach akcji Fundacji Studio Wschód „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Ponadto dwoje wolontariuszy służy przez cały rok w parafialnym domu dziecka na południu Kazachstanu.

W ostatnim czasie pojawił się też nowy kierunek, czyli Uzbekistan, gdzie wolontariuszki pomagały polskim szarytkom w prowadzeniu wakacji dla dzieci z ubogich rodzin. „Wolontariusze podkreślają, że każdy wyjazd na wolontariat na wschodzie, to swoiste rekolekcje. To umocnienie wiary i czas, który uczy otwartości na inność, a także wdzięczności i pokory” – zaznacza ks. Kryża. Kapłan wskazuje, że wolontariusze często podkreślają, że jest to dla nich wyjątkowa i cenna lekcja historii. „Trzeba dodać, że wielką wartością tego wolontariatu jest udział osób starszych, które swoim doświadczeniem służą innym i tym doświadczeniem się z innymi dzielą” – mówi chrystusowiec. Wskazuje, że doświadczenia wolontariatu jest formą realizacji przekonania św. Jana Pawła II, że Kościół musi oddychać dwoma płucami – wschodnim i zachodnim. „Właśnie Wolontariat Syberyjski jest bardzo konkretną realizacją tej zachęty” – podkreśla szef Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

Wolontariat skierowany jest do osób, które niezależnie od wieku, odkrywają w sobie pasję wyjścia z pomocą ku drugiemu człowiekowi, by przeżyć dar spotkania i komunii, doświadczyć prostej radości dzielenia i umocnienia w wierze. Warunkiem wyjazdu jest odbycie obowiązkowego kursu misyjnego. Chętni do wzięcia udziału w wolontariacie syberyjskim mogą do 3 listopada 2024 r. wysyłać zgłoszenia na adres: wschod@misje.pl.

Więcej informacji: www.wschod.misje.pl

Chcesz pomóc? Dobrowolne ofiary można przesłać na adres:

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa

nr konta: 89 1090 1014 0000 0000 0301 4449

tytuł przelewu: darowizna Kościołowi na Wschodzie