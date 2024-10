Rektor KUL o represjach wobec zakonnic: biała plama w historii Polski

Akcja „X-2” to wciąż niedostatecznie znana operacja służb bezpieczeństwa PRL, która została świadomie wymazana przez władze komunistyczne – mówił podczas inauguracji 52. Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Zakonnych ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dwudniowa konferencja rozpoczęła się w czwartek (3 października) w Centrum Transferu Wiedzy KUL.

W tym roku obrady koncentrują się na 70. rocznicy akcji „X-2”, w wyniku której skonfiskowano 323 domy zakonne, a około 1500 zakonnic poddano represjom i przesiedlono. Operacja była ściśle tajna, a za decyzją o jej przeprowadzeniu stał ówczesny premier Józef Cyrankiewicz.

Podczas wystąpienia otwierającego konferencję ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL, przypomniał, że władzom komunistycznym Polski Ludowej zależało, by sprawa została przemilczana. „Dlatego mam nadzieję, że ta konferencja obudzi wrażliwość historyczną na wydarzenia, które rozegrały się przed laty i w szerszym zakresie pokazują zaangażowanie Kościoła w walkę o swoje miejsce na mapie Polski. Niech ta biała plama w historii Polski będzie znaczącym elementem rozpoznania zapomnianej i świadomie wymazanej przez władze PRL akcji, która stanowi niechlubną kartę systemu, który wówczas panował, ale jednocześnie pokazuje heroizm wielu sióstr zakonnych” - powiedział ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Matka dr Ewa Kaczmarek, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej i przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce przypomniała natomiast, że polityka władz PRL wobec zakonów była konsekwencją polityki prowadzonej przez reżim komunistyczny wobec całego Kościoła.

„Akcja «X-2 miała być klinem włożonym między episkopat a zakony żeńskie. Ale to się nie udało" – mówiła m. dr Ewa Kaczmarek.

Podobnie uważa s. dr Monika Kupczewska z Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL, która podczas konferencji przybliżyła sytuację zakonnic, które w latach 1954-1956 trafiły do obozów pracy. „Mimo prześladowań i wielkiego cierpienia siostry zachowały własną tożsamość i z akcji «X-2» wyszły wzmocnione" – stwierdziła s. dr Monika Kupczewska.

W piątek (4 października) odbędzie się część warsztatowa konferencji. Poświęcona zostanie Atlasowi klasztorów od X do XXI wieku. Podczas spotkania pracownicy Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce zaprezentują aplikację ukazującą rozmieszczenie domów zakonnych na ziemiach polskich od początku chrześcijaństwa.

„Nie można prowadzić badań geograficznych w oderwaniu od ogólnej sytuacji społecznej, politycznej i kulturowej. To ona właśnie kształtuje obraz przestrzenny i dynamikę zjawisk, które później prezentują mapy historyczne" – przekonywał podczas swojego czwartkowego wystąpienia prof. Bogumił Szady, dyrektor Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce. Jego zdaniem, obok długich procesów historycznych związanych z rozwojem osadnictwa, sieci parafialnej, czy ruchu fundacyjnego, mamy także do czynienia ze zjawiskami o charakterze gwałtownym i nagłym, które zmieniają krajobraz społeczno-geograficzny w ciągu jednego roku, a czasami w ciągu kilku dni. „Takim przykładem mogą być wielokrotne kasaty klasztorów przez zaborców w XIX wieku lub działania władz komunistycznych wobec Kościoła, które zmieniały przestrzeń społeczno-religijną w sposób trwały. Dlatego mapa żeńskich klasztorów przed akcją «X-2» i po niej, to są dwie zupełnie różne mapy" – podkreślił prof. Bogumił Szady.

Organizatorami 52. Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Zakonnych są: Katolicki Uniwersytet Lubelski - Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce oraz Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce i działająca przy niej Komisja Historyczna.

