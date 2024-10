Przewodniczący KEP: niech różaniec stanie się codzienną modlitwą każdego z nas

Zbliża się październik, w którym szczególnie modlimy się na różańcu. Zapraszam wszystkich, by ta modlitwa stała się modlitwą codzienną każdego z nas – zachęcił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC.

Październik jest miesiącem szczególnie poświęconym modlitwie różańcowej. Przewodniczący Episkopatu podkreślił wartość tej modlitwy, zauważając, że jest ona medytacją tajemnic życia Maryi i Jezusa. „Odmawiając tę piękną modlitwę łączymy się duchowo z Jezusem Chrystusem i z Jego Matką” – zaznaczył.

Abp Wojda zachęcił, by w październiku różaniec stał się codzienną modlitwą wszystkich wiernych. „Zapraszam wszystkich, by ta modlitwa stała się modlitwą codzienną każdego z nas, by ta modlitwa jeszcze bardziej nas przybliżała do Jezusa i Maryi – naszej Matki, i byśmy w ten sposób umacniali naszą wiarę” – zachęcił.

BP KEP