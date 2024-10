Prof. Aleksander Bańka o Synodzie: rozeznawanie, dialog, odpowiedzialność

Jeśli mamy coś z tego Synodu wziąć, to chodzi o pewien sposób czy styl budowania relacji w Kościele; formę przeżywania dojrzałej współodpowiedzialności za Kościół, bo do tego jesteśmy bardzo mocno zachęcani – wskazał prof. Aleksander Bańka podczas konferencji prasowej zorganizowanej prze Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie odbyło się w niedzielę, 27 października i wzięli w nim udział ojcowie synodalni z Polski, którzy uczestniczyli w obradach Synodu nt. Synodalności.

ks. Marek Weresa – Watykan

Elementy kluczowe

Prof. Aleksander Bańka, w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News wskazał na trzy pojęcia, które stanowią istotę Synodu oraz są zaproszeniem do kontynuacji tego dzieła w sposób twórczy. Są to: rozeznawanie, dialog i odpowiedzialność.

Rozeznawanie, czyli pewna umiejętność „bycia w Kościele”, słuchania, wchodzenia w dialog, relacje, budowania czy współtworzenia pewnej „tkanki Kościoła”. Prof. Bańka wskazał, że podczas obrad dokonywało się ono poprzez wspólne – razem z prezbiterami, biskupami – modlitwę, słuchanie Ducha Świętego i odkrywanie, rozpoznawanie ważnych dróg dla Kościoła w przyszłości.

Dialog, rozumiany jest jako umiejętność rozmowy, wchodzenia w relację z drugim człowiekiem dzięki temu, że jesteśmy w stanie go wysłuchać. Jest to dialog napełniony dobrocią i miłością.

Trzecim elementem jest odpowiedzialność, czyli troska o Kościół, który możemy współtworzyć i który jest dla nas ważny. Prof. Bańka zaakcentował, że świeccy w Kościele, nie są „ludźmi drugiej kategorii”, a ich zaangażowanie jest istotnym elementem troski o Kościół.

Synod – początek nowego

Podczas konferencji prasowej, prof. Bańka wskazał, że wymowa dokumentu, komentarz Ojca Świętego i natura Synodu pokazują, że wiele rzeczy – w pozytywnym sensie – w Kościele nie będzie już takich samych.

Synod nie tylko wprowadził pewną nową jakość w samo pojęcie synodalności, poprzez rozłożenie obrad w czasie, otwartość na świeckich i ich zaangażowanie. Zwrócił uwagę, że właściwie cały Kościół został zaangażowany w proces rozeznawania, słuchania i dialogu. „Trudno byłoby wyobrazić sobie, żeby następne synody, które będą powoływane w Kościele, wróciły do formuły sprzed tego Synodu o synodalności” – zaznaczył.

Optyka świeckich

Podzielił się także swoją osobistą rozmową z Papieżem, w czasie której podziękował Franciszkowi za otwartość i zaangażowanie świeckich w Synod. Ojciec Święty – wskazał prof. Bańka – powiedział, że to jest bardzo ważne, aby świeccy mieli możliwość wnoszenia swojej perspektywy, sposobu przeżywania Kościoła. „Papież jest przekonany, że aby to rozeznanie było pełne, żeby dawało większe spektrum rozumienia czy przeżywania tego, co się w Kościele dzieje, potrzeba jest, aby świeccy na różnych poziomach zaangażowania życia Kościoła w takim procesie uczestniczyli” - dodał.

Definicja synodu

Podczas spotkania z dziennikarzami, prof. Bańka wskazał, że w Dokumencie Końcowym zawarta jest bardzo trafna i precyzyjna definicja tego, czym jest synodalność. Po pierwsze jest ona pewnym stylem przeżywania Kocioła, formą budowania relacji. Po drugie synodalność to organizacje, instytucje, struktury na rzecz bycia Kościołem. I wreszcie, to sam sposób przeżywania Synodu. „Te trzy pojęcia, które pojawiają się w tym dokumencie, pozwalają nam lepiej zrozumieć, czym synodalność jest i pozwalają nam następnie dobrze aplikować na różnych poziomach życia Kościoła” - podkreślił.