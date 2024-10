2024.10.04 libro di p. Patton "Come un pellegrinaggio"

Papież: Kustodia Ziemi Świętej misją pokoju i dialogu między konfliktami

Jerozolima nie należy do nikogo, ale do wszystkich – przypomina Ojciec Święty w przedmowie do książki „Come un pellegrinaggio - I miei giorni in Terra Santa” („Jak pielgrzymka – Moje dni w Ziemi Świętej”) napisanej przez kustosza Ziemi Świętej o. Francesco Pattona wraz z dziennikarzem L'Osservatore Romano Roberto Ceterą. Książka została zaprezentowana w Bolonii, w niedzielę 29 września, w ramach Festiwalu Franciszkańskiego.

Ks. Marek Weresa – Watykan Papież Franciszek we wstępie do książki wskazuje, że zadania Kustodii Ziemi Świętej – zarządzanie wieloma sanktuariami, przyjmowanie mnóstwa pielgrzymów, koordynacja pracy braci z wielu krajów i różnych narodowości – jest gwarancją jej głównej cechy – międzynarodowości. To cenne dobro, „mikrokosmos" reprezentujący katolickość Kościoła. Wymaga to jednak ciągłego wysiłku, aby zharmonizować różne kultury i tradycje. W przedmowie, Ojciec Święty wskazuje, że dialog ekumeniczny i międzyreligijny w Ziemi Świętej wkracza w codzienne życie wielu osób. Wymaga to niezwykłej otwartości, akceptacji oraz delikatności, aby zachować Status Quo, niezbędne dla uporządkowanej obecności różnych wyznań. Jednocześnie Papież wskazuje na tragiczny konflikt, który nęka Ziemię Świętą od 76 lat. „Krótko mówiąc, na barkach braci franciszkanów i ich kustoszy spoczywa wielka praca i odpowiedzialność" – wskazał Ojciec Święty, dziękując za trud pracy o. Franciszka Pattona. Wykonał on te trudne zadania w swoim własnym stylu, który będzie można dostrzec podczas lektury książki. Jego kadencja naznaczona była niezwykłymi i strasznymi wydarzeniami, takimi jak, czas pandemii oraz trwający konflikt zbrojny. O. Franciszek Patton, włoski duchowny katolicki, franciszkanin. W 2016 r. został wyznaczony na Kustosza Ziemi Świętej; w 2022 r. Papież Franciszek potwierdził jego wybór na kolejną kadencję. Kustosz Ziemi Świętej to najwyższy przełożony franciszkańskiej Kustodii zajmującej się opieką nad miejscami świętymi Ziemi Świętej z ramienia Kościoła Katolickiego.