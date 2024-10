O 13 milionów wzrosła liczba katolików na świecie

W kontekście 98. Światowego Dnia Misyjnego, obchodzonego w niedzielę 20 października, Agencja Fides przedstawiła statystyki dotyczące Kościoła na świecie. Według stanu na 31 grudnia 2022 roku liczba katolików wzrosła o 13 721 000 w porównaniu z rokiem poprzednim.

Artur Hanula

Dane pochodzą z najnowszego „Rocznika Statystycznego Kościoła” zaktualizowanego wedle stanu na 31 grudnia 2022 r. Dotyczą m.in. członków Kościoła, struktur duszpasterskich, działań w dziedzinie zdrowia, opieki społecznej i edukacji.

Przybywa katolików, z wyjątkiem Europy

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. liczba katolików wynosiła 1 389 573 000, co oznacza ogólny wzrost o 13 721 000 w porównaniu z rokiem poprzednim. Dotyczy to czterech kontynentów. Tylko w Europie odnotowano spadek liczby katolików o 474 000. Najwięcej przybyło w Afryce (7 271 000) i Ameryce (5 912 000), następnie w Azji (889 000) i Oceanii (123 000). Odsetek katolików wśród ludności świata wzrósł o 0,03 w stosunku do 2021 r. i wynosi 17,7 proc.

Wzrost liczby biskupów i diakonów stałych, mniej księży

W 2022 r. całkowita liczba biskupów na świecie wzrosła o 13 w porównaniu do 2021 r. i wyniosła 5 353.

Całkowita liczba księży na świecie zmniejszyła się o 142 i wyniosła 407 730. Spadek ponownie został odnotowany w Europie (o 2745) i Ameryce (o 164), natomiast znacznie przybyło księży w Afryce (o 1 676) i Azji (o 1 160).

Liczba diakonów stałych na świecie nadal rośnie (o 974), osiągając 50 159 w 2022 r.

Mniej zakonników niebędących kapłanami i sióstr zakonnych oraz seminarzystów diecezjalnych i zakonnych

Liczba zakonników niebędących kapłanami spadła o 360 w porównaniu z 2021 r. i wyniosła 49 414. Utrzymuje się też globalna tendencja spadkowa sióstr zakonnych: jest ich 599 228 (o 9 730 mniej).

Liczba seminarzystów, diecezjalnych i zakonnych, spadła w ostatnim corocznym badaniu i wyniosła 108 481 (w 2021 r. było ich 109 895).

Dzieła kościelne

Kościół wspiera 74 322 przedszkoli na całym świecie, do których uczęszcza 7 622 480 uczniów; 102 189 szkół podstawowych dla 35 729 911 uczniów; 50 851 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla 20 566 902 uczniów. Poza tym 2 460 993 uczniów studiuje w instytucjach szkolnictwa wyższego; 3 925 393 to studenci uniwersytetów.

Na świecie istnieje łącznie 102 409 instytucji zdrowotnych, charytatywnych i opiekuńczych prowadzonych przez Kościół.

Zmiany na przestrzeni 25 lat (1998-2022)

W związku ze zbliżającym się Jubileuszem Agencja Fides opublikowała dodatkowo podsumowanie danych za okres 25 lat: od 1998 do 2022 roku. Uwzględniono dane dotyczące populacji katolików, liczby księży, liczby zakonników i sióstr zakonnych oraz liczby chrztów udzielonych na całym świecie.

Na przestrzeni tych 25 lat liczba katolików w ujęciu globalnym stale rosła. W 1998 r. 17,4 proc. światowej populacji było katolikami. Według najnowszych dostępnych danych jest to 17,7 proc. W 2014 r. było to 17,8 proc.

Liczba księży wzrosła z 404 628 do 407 730. Zmniejszyła się natomiast liczba zakonników niebędących kapłanami oraz liczba sióstr zakonnych.

W 1998 r. sakrament chrztu udzielono na świecie 17 932 891 osobom, a w 2022 r. 13 327 037.

Szczegółowe dane można znaleźć na: https://fides.org/it

