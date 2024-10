Nauczanie św. Jana Pawła II w centrum młodzieży przy Watykanie

Centro San Lorenzo, które założył św. Jan Paweł II dla młodych ludzi, szukających swojego miejsca w pobliżu Watykanu, rozpoczyna cykl konferencji poświęconych teologii ciała w nauczaniu papieża Polaka. Wydarzenie połączone jest z konkursem fotograficznym na ilustrację papieskiego nauczania.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

„Cielesność i relacja ze stworzeniem”, „Moje ciało jest obrazem Boga”, „Moje ciało jest wezwaniem do miłości” – to tematy trzech spotkań, poświęconych teologii ciała według św. Jana Pawła II, które organizuje Międzynarodowe Centrum Młodzieżowe San Lorenzo, znajdujące się tuż przy Placu św. Piotra. Z październikowym cyklem spotkań związany jest też konkurs fotograficzny, do którego zaproszeni są amatorzy i profesjonaliści, chcący zilustrować w formie zdjęcia jeden z trzech tematów. Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć w mediach społecznościowych Centrum: @youthcsl.

Centro San Lorenzo – dar papieża dla młodzieży

Położone przy via Pfeiffer 24 międzynarodowe Centro San Lorenzo, to miejsce, w którym młodzi pielgrzymi i mieszkańcy Rzymu mogą zatrzymać się na modlitwę, poznać rówieśników z różnych stron świata i odpocząć po pielgrzymce lub zwiedzaniu Wiecznego Miasta. Założył je Jan Paweł II w 1983 r. jako dar dla młodzieży z całego świata i pamiątkę po Jubileuszu Odkupienia, obchodzonym w Kościele w latach 1983-1984.

„Pragnę, aby to Centrum stało się kuźnią, formującą prawdziwych młodych chrześcijan, którzy potrafią w spójny sposób świadczyć we współczesnym świecie o Ewangelii” – mówił Ojciec Święty 18 marca 1983 r., podczas Mszy św. inaugurującej działalność miejsca, którego sercem jest skromny kościół św. Wawrzyńca (San Lorenzo in Piscibus) – po raz pierwszy wzmiankowany już w pierwszej połowie XII w. Do dziś w Centrum można wysłuchać wspomnień związanych ze św. Janem Pawłem II i pomodlić się m.in. przed krzyżem Światowych Dni Młodzieży, który jest tam przechowywany.

Wspólnota Shalom – dar młodzieży dla Ojca Świętego

Od 2018 r. opiekę nad Centro San Lorenzo sprawuje Wspólnota Katolicka Shalom – międzynarodowe stowarzyszenie, które powstało w Brazylii jako owoc wizyty Jana Pawła II w 1980 r., kiedy papież po raz pierwszy odwiedził ten kraj, biorąc udział m.in. w X Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym, który odbywał się w Fortalezie. 20-letni Moysés Azevedo, wybrany przez arcybiskupa Fortalezy, aby w imieniu młodzieży z całej diecezji wręczył dar Ojcu Świętemu, podarował papieżowi własnoręcznie napisany list, w którym ofiarował swoje życie na rzecz ewangelizacji młodych ludzi. Od tego wydarzenia wzięła początek wspólnota, zawiązana formalnie w 1982 r., która działa dziś w kilkudziesięciu krajach, m.in. w Polsce.