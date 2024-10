Katedra Notre-Dame, od 8 grudnia pielgrzymi indywidualni, z rezerwacją

Katedra Notre-Dame (AFP or licensors)

Paryska archidiecezja przygotowuje się na masowy napływ pielgrzymów i turystów do katedry Notre-Dame. Jej ponowne otwarcie po dramatycznym pożarze w 2019 r. przewidziano na 8 grudnia. Od tego dnia świątynia będzie dostępna dla osób indywidualnych, bezpłatnie, ale po uprzedniej rezerwacji – podała Sybille Bellamy-Brown, odpowiedzialna za dział obsługi zwiedzających.

Krzysztof Bronk - Watykan

Przewiduje się, że odrestaurowaną katedrę będzie odwiedzać do 40 tys. osób dziennie. Paryska archidiecezja zmobilizowała już 500 wolontariuszy, którzy będą pomagać w obsłudze tak licznego napływu pielgrzymów i turystów. Początkowo katedra będzie otwarta wyłącznie dla osób indywidualnych. Grupy pielgrzymów i to najwyżej 10-osobowe będą mogły się zgłaszać dopiero od lutego. Konferencje i inicjatywy o charakterze kulturalnym przewidziane są dopiero od czerwca przyszłego roku, po uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Jak podała Sybille Bellamy-Brown, już niebawem zostanie uruchomiona strona internetowa, na której będzie można dokonać rezerwacji. Zaznaczyła zarazem, że zawsze też będzie można wejść do katedry bez rezerwacji, ponieważ jak każde katolickie miejsce kultu musi ona pozostać otwarta dla wszystkich. Dotyczy to w szczególności wiernych, którzy pragną uczestniczyć w liturgii. W praktyce będą więc różne kolejki dla różnych kategorii osób – dodaje Bellamy-Brown, prosząc wszystkich, by uzbroili się w cierpliwość.