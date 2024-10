Europejscy biskupi apelują o pokój

W nawiązaniu do rocznicy ataków terrorystycznych na naród izraelski oraz w obliczu poważnego kryzysu humanitarnego w regionie, a także niebezpiecznej dynamiki politycznej na Bliskim Wschodzie, Komisja Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej wydała specjalne oświadczenie. Biskupi ponawiają apel o pokój, powstrzymanie się od przemocy i zaprzestanie wszelkich działań, które mogłyby prowadzić do dalszej eskalacji konfliktu.

Ks. Marek Weresa – Watykan

„Wzywamy do natychmiastowego zawieszenia broni na wszystkich frontach oraz do poszanowania prawa międzynarodowego i humanitarnego. Apelujemy o niezbędną ochronę ludności cywilnej, szpitali, szkół i miejsc kultu, a także o uwolnienie wszystkich zakładników i bezpieczny, nieograniczony dostęp do pomocy humanitarnej” – czytamy w opublikowanym dokumencie. Jednocześnie biskupi ponawiają papieską zachętę do modlitwy i postu w intencji pokoju w poniedziałek, 7 października.



Fala przemocy



Przewodniczący Komisji bp Mariano Crociata w specjalnym apelu wyraził najgłębsze zaniepokojenie „spiralą” przemocy, która w ostatnich miesiącach zaistniała w Ziemi Świętej, Libanie oraz na Bliskim Wschodzie. Każdy dzień przynosi ryzyko dalszego nasilenia i rozszerzenia konfliktu w całym regionie. Spór ten uderza w godność i życie setek tysięcy ludzi.

Biskupi zwracają uwagę, że w ciągu minionego roku – od czasu tragicznych ataków terrorystycznych z 7 października 2023 r. – Ziemia Święta i Bliski Wschód są terenami „niszczycielskiej fali przemocy”. Skutkuje to poważnym kryzysem humanitarnym oraz niewyobrażalnym cierpieniem ludzi.



Reperkusje



Jednocześnie w oświadczeniu czytamy o poważnych i niepokojących skutkach dla Europy i świata. Są to: odrodzenie antysemityzmu, radykalizacji i ksenofobii. Zjawiska te zagrażają spójności społecznej, ale również prowadzą do aktów ekstremizmu i terroryzmu. W dokumencie czytamy także, że Unia Europejska, wraz z innymi podmiotami regionalnymi oraz międzynarodowymi, jest wezwana do zdecydowanego kontynuowania dialogu ze wszystkimi stronami konfliktu. Jego celem ma być osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju.