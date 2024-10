Chcemy budować konkretną wspólnotę Kościoła. Jubileusz 60-lecia DA „Beczka”

Nie jesteśmy ani organizacją charytatywną, teatrem, biurem podróży, tylko jesteśmy duszpasterstwem. Tutaj najważniejsze jest życie wiarą – wskazał o. Paweł Szylak OP z Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka” w Krakowie. Działająca nieprzerwanie od 60 lat grupa to jedna z największych tego typu wspólnot w Polsce.

Ks. Marek Weresa – Watykan

Krakowska wspólnota w tym roku świętuje jubileusz 60. rocznicy powstania. Uroczyste obchody rozpoczną się już w niedzielę, 6 października. Duszpasterstwo powstało z inicjatywy ówczesnego metropolity krakowskiego – abp. Karola Wojtyły, dlatego studenci wraz ze swymi duszpasterzami w sierpniu odbyli pielgrzymkę do Rzymu. „Nie mogliśmy sobie wyobrazić piękniejszego rozpoczęcia tych obchodów niż błogosławieństwo od Ojca Świętego Franciszka, które otrzymaliśmy w formie indywidualnej. Także jest to dla nas taki wyjątkowy moment połączenia teraźniejszości z przyszłością; oraz umocnienie do tego, aby ten jubileusz był takim powrotem do tego co było, ale też ten czas świętowania daje nam nadzieję. Nadzieję do tego, że «Beczka» nadal będzie piękna i że te 60 lat były niesamowitym czasem w historii” – powiedziała Lidia Majda, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News.

Wiara w codzienności

O. Paweł wskazał, że dziś „Beczka” to przestrzeń, gdzie młody człowiek może odnaleźć wiele propozycji, wśród których najważniejsza jest Eucharystia, przeżywana razem – jako wspólnota Kościoła. „To rys wspólnoty, rys bycia z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. I to jest niezmienne” – podkreślił dominikanin. Opisując wydarzenia, które dzieją się w krakowskiej wspólnocie, wskazał, że wszystko, co studenci robią w ciągu roku, ma służyć przekazowi wiary. „I przez te rzeczy też mamy umieć odkrywać Pana Boga w swoim życiu i zobaczyć, że można żyć z Jezusem, tak normalnie, na co dzień” – powiedział.

Jedność w różnorodności

Studenci zaangażowani we wspólnotę akademicką, wskazują, że „Beczka” jest takim miejscem, gdzie młody człowiek dostaje „mapę i kompas” do tego, żeby później dalej iść w życie i żyć po prostu wiarą na co dzień, w tych miejscach do których Bóg ich pośle. Młodzi podkreślają, że jest to miejsce, gdzie spotykają się ludzie z przeróżnych środowisk, gdzie, mimo różnych doświadczeń życia w świecie i Kościele, mogą doświadczać jedności. „Nasze poglądy czy wyobrażenia właśnie tutaj mogą się przeciwstawiać i można się po prostu od siebie bardzo dużo uczyć. Jest to też miejsce zawiązywania ogromnych przyjaźni czy po prostu bardzo dobrych relacji z ludźmi. «Beczka» dała mi też takie wewnętrzne poczucie, taką chęć do tego, żeby w tym Kościele rzeczywiście działać, dawać coś z siebie; żeby ten Kościół był budowany też przez nas – świeckich i abyśmy stwarzali go coraz lepszym” – powiedział Filip Baran, student

Czas jubileuszu

Działające nieprzerwanie od 60 lat duszpasterstwo jest miejscem formacji wiary, kształtowania osobowości, uczenia odpowiedzialności i budowania wspólnoty. Jesienią tego roku rozpoczną się obchody jubileuszu, który będzie trwał przez cały rok akademicki. Zaplanowano szereg wydarzeń m.in. rekolekcje głoszone przez byłych duszpasterzy, spotkania z zaproszonymi gośćmi, bal jubileuszowy, a także kinową premierę pełnometrażowego filmu o historii duszpasterstwa.

6 października będą miały miejsce obchody 60-tych urodzin „Beczki”. Na to wydarzenie, do wspólnego świętowania, organizatorzy zapraszają wszystkich dawnych i obecnych „beczkowiczów”. Rozpoczną się Mszą św. o godz. 9:00 w Bazylice Świętej Trójcy w Krakowie, a następnie na krużgankach klasztoru odbędzie się huczne przyjęcie urodzinowe.