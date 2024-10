Bp Nykiel: Rok Święty to okazja, aby na nowo odczytać życie w świetle Chrystusa

Odpust jubileuszowy sprawia, że wierny powraca do stanu łaski, w jakim znajdował się po chrzcie! Jest to, jak podkreślił św. Jan Paweł II, „całkowity dar Bożego miłosierdzia” - wskazał bp Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej. Rozmówca Radia Watykańskiego – Vatican News opowiedział także o celach III Seminarium o Spowiedzi Świętej, które w dniach 24-25 października odbywa się w Rzymie.

Ks. Marek Weresa - Watykan

Skrucha serca

Bp Nykiel mówiąc o założeniach sympozjum zaznaczył, że jednym z celów tegorocznej edycji jest pomoc, aby ponownie odnaleźć i pokochać sakrament miłosierdzia. „Chcemy, aby zyskał on jak najszersze oddziaływanie w naszych wspólnotach i w naszym życiu. Wiemy, że wszyscy, mimo braku entuzjazmu, nieufności lub lęku, stale potrzebujemy czułości Boga, który niezmiennie obdarza nas swoimi darami przebaczenia, bo nas do końca umiłował” - wskazał.

„Dobrej spowiedzi nie da się oddzielić od zaufania miłosiernej miłości Boga i szczerości serca. Przystępując do konfesjonału unikajmy dyplomacji i sprytu, bo nie otwierają one na łaskę, ale to co najważniejsze to skrucha serca” - zaznaczył biskup.

Świadkowie miłosierdzia

Adresatami wydarzenia są świeccy, w szczególności ci, którzy angażują się w duszpasterstwo oraz księża i osoby życia konsekrowanego. Osoby te – jak wskazują organizatorzy – dzięki uczestnictwu w takim spotkaniu, w swoich wspólnotach będą z jeszcze większym entuzjazmem i przekonaniem ukazywać piękno oraz znaczenie sakramentu pokuty i pojednania na drodze do świętości.

Bp Nykiel akcentuje, że przecież wszyscy – na mocy chrztu – są powołani do świętości. „Dlatego powinniśmy starać się, w miarę możliwości, korzystać z każdej okazji, która pomoże nam przeżywać celebrację sakramentu spowiedzi z większą świadomością i poczuciem wdzięczności za doświadczenie miłosiernej miłości Boga w tymże sakramencie” - wskazał regens Penitencjarii Apostolskiej.

W czasie spotkania temat spowiedzi zostanie omówiony z różnych perspektyw, w sposób jasny i przystępny dla wszystkich. Podczas seminarium zebrani wysłuchają świadectw dwóch osób, które same doświadczyły radości płynącej „z sakramentalnego spotkania z miłosiernym Ojcem”. „Oni sami, na własnej skórze, doświadczyli czułości miłosiernej miłości Boga. Czerpiąc z tego doświadczenia zachęcą nas, abyśmy nie bali się, ale ufali miłosierdziu Boga, które przewyższa naszą małość i wzywa nas, byśmy zanurzyli się w ramionach Ojca, który nas przyjmuje w sakramencie spowiedzi” - powiedział biskup.

