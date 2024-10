Abp Szewczuk: papieskie wsparcie jest „życiodajne” dla Ukrainy

W czwartek zwierzchnik ukraińskich grekokatolików abp Światosław Szweczuk, uczestniczący w obradach Synodu nt. Synodalności, spotkał się z Ojcem Świętym. W rozmowie z watykańskimi mediami podkreślił, że papieskie wsparcie i troska są „życiodajne” dla uciemiężonych wojną mieszkańców Ukrainy.

Vatican News

Dramatyczna perspektywa zimy

“Przede wszystkim chciałem poinformować Ojca Świętego o sytuacji na Ukrainie, o wojennym spustoszeniu, które przeżywamy. A także o wyzwaniach, z którymi będziemy się mierzyli w zimie – mówił abp Światosłąw Szewczuk po spotkaniu z Franciszkiem. Przypomniał, że najbliższej zimy ok. 6 mln osób na Ukrainie dotknie kryzys żywnościowy i bardzo wiele osób będzie cierpiało z powodu zimna.

Ewangelizacja pomimo wojny

Metropolita kijowsko-halicki podkreślił, że pomimo trwającej wojny, ukraiński Kościół nie zaprzestał swojej misji ewangelizacyjnej. To również było przedmiotem jego rozmowy z Ojcemc Świętym. „Poinformowałem o życiu Kościoła w tych okolicznościach, o synodzie biskupów, który przeżywaliśmy w lipcu. Centralnym tematem była ewangelizacja. Jak ewangelizować, jak głosić temu zdesperowbanemu narodowi Słowo Boże, które zawsze jest Słowem nadziei?” – mówił, wyjaśniając, że wręczył Ojcu Świętemu owoc synodalnego spotkania: list pasterski ukraińskich biskupów, poświęcony sprawiedliwej wojnie i pokojowi. „„Papież podziekował za heroiczną służbę naszego Kościoła, naszych kapłanów i biskupów i zapewnił mnie o swojej modlitwie i błogosławieństwie” – dodał hierarcha.

Wdzięczność za pomoc w uwolnieniu więźniów

Jak dodał abp Szewczuk, spotkanie z Papieżem było okazją do wyrażenia wdzięczności za jego modlitwę, nieustanne apelowanie o przywrócenie pokoju na Ukrainie i konkretne działania w tym kierunku. „Podziękowałem za tak wiele wystąpień, za to, że zawsze pamięta o umęczonej Ukrainie. Także za uwolnienie naszych dwóch kapłanów, redemptorystów, za mediajce, którą podjął zarówno Ojciec Święty osobiście, jak też Stolica Apostolska” – mówił hierarcha. Podkreślił, że „Ojciec Święty naprawdę martwi się o ludność cywilną, martwi się tym wszystkim, co dzieje się na Ukrainie” i losem najsłabszych.

„Życiodajne” wsparcie Papieża

W kontekście zaplanowanego na piątek spotkania prezydenta Ukrainy z Ojcem Świętym, zwierzchnik ukraińskich grekokatolików podkreślił, że dla Volodymyra Zelenskiego Papież jest „światowym autorytetem moralnym”, a papieskie wsparcie i możliwość podzielenia się z nim relacjami z wojennej codzienności jest „życiodajne” dla umęczonego wojną kraju. „Módlcie się za Ukrainę. Ufamy w waszą solidarność” – zaapelował na koniec.