20 października Światowy Dzień Misyjny pod hasłem „Idźcie i zapraszajcie wszystkich na ucztę”

Zbliżająca się Niedziela Misyjna przeżywana będzie po raz 98. Jest to też święto patronalne Papieskich Dzieł Misyjnych. "Każdy z nas ochrzczonych jest zaproszony do głoszenia Ewangelii" - podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim - Vatican News dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce ks. Maciej Będziński.

Tomasz Zielenkiewicz - Warszawa



"Bardzo często kiedy słyszymy słowo misje, wtedy od razu włącza nam się myśl, że chodzi o misjonarza, kogoś, kto wyjeżdża w dalekie kraje, a zapominamy, że zanim misjonarz wyjedzie, przyjmuje łaskę Chrztu świętego i łaska ta zobowiązuje nas wszystkich do dawania świadectwa, świadectwa tam, gdzie jesteśmy" - wskazał ks. Będziński. Zacytował również słowa kard. Giorgio Marengo, który posługuje w Mongolii, gdzie ewangelizacja trwa od 32 lat, a katolików jest 1500. "W czasie spotkania na uniwersytecie zwrócił uwagę, że całkowicie zmieniła się perspektywa ewangelizacji. Ludzie zbliżyli się do siebie, żeby ewangelizować, nie trzeba płynąć statkiem, lecieć samolotem, bo możemy ewangelizować przez media, przez rozmowę telefoniczną, ale z drugiej strony misja Kościoła nigdy się nie zmieniła. Kościół nie odejdzie nigdy od głoszenia Ewangelii. Kardynał Marengo zwrócił uwagę na to, chociaż jest coraz więcej osób, które usłyszały o Ewangelii, które spotkały Chrystusa, to z drugiej strony mamy coraz więcej osób, które o Chrystusie zapomniały. Zatem Niedziela Misyjna, którą przeżywamy, to jest moment, kiedy mamy zwrócić uwagę na to, że każdy z nas jest powołany w małżeństwie, rodzinie, życiu samotnym, czasem też dotkniętym krzyżem cierpienia, samotności, gdzie może ofiarować swoje cierpienie w intencji misji. Przykładem tego jest Teresą z Lisieux, która nieustannie mówiła, że chciałaby głosić Ewangelię na pięciu kontynentach, a nigdy z klasztoru nie wyszła" - opowiedział ksiądz Będziński.

W Kościele katolickim Niedziela Misyjna obchodzona jest od 1926 roku. To szczególny czas modlitwy za misjonarzy i wspierania terytoriów misyjnych na całym świecie. Ofiary materialne składane na tacę w Niedzielę Misyjną są przeznaczane – wolą papieża – na zasilenie Funduszu Solidarności misyjnej Kościoła powszechnego w całym świecie, jakim opiekuje się Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary.

Ofiary, które są składane na tacę w Światowy Dzień Misyjny we wszystkich parafiach świata, przekazywane są za pośrednictwem kurii diecezjalnych do dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. Tworzą Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, dzięki któremu mogą pracować katechiści, powstają nowe świątynie oraz miejsca szczególnej troski o ludzi samotnych, ubogich oraz prześladowanych.

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce w roku 2024 sfinansowały projekty na kwotę 1,2 mln dolarów. Przekazano je na liczne projekty o różnym charakterze, utrzymanie domów studenckich w Rzymie dla kleryków misyjnych i sióstr zakonnych, także funkcjonowanie sekretariatu generalnego w Rzymie.

