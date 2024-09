Zatroskani o dobro wspólne. VIII Festiwal Katolickiej Nauki Społ

Jakie starania są potrzebne, by życie społeczne, gospodarcze i polityczne było moralne i zgodne z nauką społeczną Kościoła — nad tym zastanawiali się uczestnicy VIII Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej, który odbył się w Warszawie. Wydarzenie rokrocznie organizuje Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Tomasz Zielenkiewicz

W imieniu Ojca Świętego Franciszka list do uczestników Festiwalu napisał substytut do spraw ogólnych w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej abp Edgar Peña Parra. Przypominał on, że pierwszym punktem odniesienia w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla życia społecznego jest Ewangelia. "Niesie ona każdej epoce dziejów tę samą naukę o miłości do Boga i człowieka, ukazaną w praktyce przez Jezusa Chrystusa. Jednak Kościół, w każdej epoce odczytuje ją na nowo w kontekście swojego "dziś", uwzględniając bogactwo swojej społecznej różnorodności, na drodze synodalnego rozeznania" - wskazał.

Słowo do zebranych skierował też Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Antonio Guido Filipazzi. Przyznał, że jest to inspirująca inicjatywa. "To nie jest takie oczywiste, że się przechodzi od teorii do praktyki" - nawiązał do hasła Festiwalu. "Niektórzy lubią, jak się jest tylko praktykiem, ale prawda jest taka, że jeśli nie ma myśli, nie ma zastanowienia się, nie ma jakichś kryteriów, dochodzimy do tego, że praktyka jest błędna. Struktura antropologiczna człowieka jest taka, że najpierw są myśli, a później ciało. My dzisiaj widzimy, że wiele osób działa bez zastanowienia, bez myślenia o konsekwencjach, jakie będzie miało ich działanie. To wasze spotkanie, ten festiwal, jest w najwyższym stopniu spotkaniem teoretycznym, bo pomaga wykreować myśl. I dzisiaj w Polsce, w świecie potrzebujemy ludzi, którzy myślą dobrze, ażeby potem można było dobrze działać" - powiedział arcybiskup Filipazzi.

Wideoprzesłanie do uczestników konferencji skierował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda. "Festiwal to okazja, by zgłębić fundamenty społecznego nauczania Kościoła, który od ponad stu lat stanowi kompas dla chrześcijańskiego podejścia do zagadnień społecznych, ekonomicznych czy też politycznych" - zaznaczył. Podkreślał, że jest to wydarzenie, które stanowi "wyjątkową przestrzeń dialogu, refleksji i spotkań ludzi o wspólnych wartościach". Wskazał, że festiwal stał się dowodem na to, że "ideały katolickiej nauki społecznej nie tylko pozostają żywe, ale również inspirują do działania i kształtowania rzeczywistości w duchu Ewangelii".

Kamil Sulej, Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w swoim wstępnym przemówieniu przywołał słowa św. Jana Pawła II – „Nie ma wolności bez odpowiedzialności i umiłowania prawdy”. W wykładzie inauguracyjnym profesor Krzysztof Wielecki, członek Papieskiej Akademii Nauk Społecznych wskazywał, że to człowiek powinien zawsze być bohaterem nauk społecznych, a z pewnością katolickiej nauki społecznej. "Przedstawiciel katolickich nauk społecznych tym się charakteryzuje, że przychodzi ze swoją wiarą do tej nauki i swoje założenia opiera na wierze w Boga i na nauczaniu Kościoła" - zaznaczył. Profesor Wielecki wskazał, że niezwykle ważne jest w dzisiejszych czasach odpowiednie rozumienie wolności, które "jest dzisiaj tak często wypaczane".

Pierwszego dnia obrad przyznano wyróżnienie dla najlepszej publikacji z zakresu katolickiej nauki społecznej. Uhonorowany został dr hab. Rafał Łatka, prof. UKSW za siedmiotomową pozycję pt. „Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego”. Laudację wygłosili prof. Jan Żaryn oraz ks. prof. Józef Marecki.

Z kolei dorocznie przyznawaną nagrodę „Bonum et Lucrum” (łac. dobro i zysk) dedykowaną przedsiębiorcom, którzy służą dobru wspólnemu został prezes zarządu spółki SuperDrob S.A. Piotr Her, "za prowadzenie spółki zgodnie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz charytatywne działania na rzecz potrzebujących bliźnich".

Podczas trzydniowego Festiwalu odbyły się wykłady, panele, dyskusje i warsztaty z udziałem ekspertów z Polski i zagranicy. Wśród nich byli m.in. bp Marian Florczyk, przewodniczący Rady ds. Społecznych KEP, ks. dr. Michał Siennicki, który reprezentował abp. Tadeusza Wojdę, przewodniczącego KEP, ks. Paweł Rokicki z nuncjatury apostolskiej w Polsce, ks. Leszek Gęsiak, rzecznik prasowy KEP, ks. dr Tomasz Kowalski, wiceprezes zarządu Fundacji Obserwatorium Społeczne, Sławomir Józefiak, a także dr Markus Krienke z Facoltà di Teologia di Lugano, prof. Luigino Bruni z Uniwersytetu LUMSA w Rzymie oraz Maria Virginia Solis Wahnish z University of San Francisco.

Organizatorem Festiwalu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Jego misją jest upowszechnianie moralnego i religijnego aspektu życia społecznego, gospodarczego i politycznego, opartego na chrześcijańskiej koncepcji człowieka i społeczeństwa.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia)