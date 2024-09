Polonijna Rada Duszpasterska Europy: od misji Jana Pawła II do służby Franciszkowi

Plenarne obrady w Lourdes zainicjowały kolejną kadencję Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy. Jej członkowie, współtworzący polskojęzyczne duszpasterstwa w Europie, rozmawiali nt. źródeł i zagrożeń nadziei w swoich wspólnotach, włączając się w refleksję poprzedzającą zbliżający się Rok Jubileuszowy. W swojej misji łączą „synodalność w praktyce”, na którą nalega Ojciec Święty i troskę o Polaków mieszkających poza ojczyzną, do której wielokrotnie wzywał św. Jan Paweł II.

Dorota Abdelmoula-Viet – Lourdes

45 członków Rady, reprezentujących 16 europejskich państw, w których działają struktury Polskiej Misji Katolickiej i innych duszpasterstw polonijnych, obradowało w domu PMK „Bellevue” w Lourdes, pod kierunkiem rektora PMK we Francji i wiceprzewodniczącego PRDE ks. Bogusława Brzysia.

W perspektywie Roku Jubileuszowego

„Inspiracją do obrad była papieska bulla ogłaszająca jubileusz, której fragmenty stanowiły przedmiot wspólnej lektury. Uczestnicy podjęli refleksję dotyczącą parafii, jako miejsca wiary, modlitwy i ewangelizacji w perspektywie synodalnej. Obrady, poprowadzone w formie warsztatów poświęcone były «znakom nadziei» i wyzwaniom poszczególnych duszpasterstw polonijnych – czytamy w komunikacie, podsumowującym obrady. - Na zakończenie obrad przedstawiciele delegacji krajowych zaprezentowali listę konkretnych propozycji, które staną się podstawą przemian opartych na chrześcijańskiej nadziei i ewangelizacyjnym wymiarze jej działania”. Wśród wniosków, którymi dzielili się uczestnicy, była między innymi potrzeba dbania o parafie, jako „wspólnoty wspólnot”, a także potrzeba dostosowywania języka i sposobów komunikowania do ludzi młodych, którzy są dziś nie tylko nadzieją Kościoła, ale często też drogą dotarcia z Ewangelią do starszych pokoleń. Nie zabrakło też rozmów nt. potrzeby większej otwartości i współpracy pomiędzy środowiskami polonijnymi, a Kościołem lokalnym w poszczególnych krajach.

Lourdes – maryjność i peryferia

Zebranie było też okazją do poznania działalności domu Polskiej Misji Katolickiej „Bellevue” w Lourdes, którym od 2023 r. opiekuje się Towarzystwo Ducha Świętego, a także do spotkania z rektorem sanktuarium ks. Michelem Daubanes, który mówił m.in. o wyzwaniach, związanych z powrotem do aktywności duszpasterskiej po pandemii, istocie orędzia Matki Bożej, którym jest wezwanie do nawrócenia, a także o planach duszpasterskich na Rok Jubileuszowy. Uzupełnieniem tego spotkania był udział w modlitwie z pielgrzymami z całego świata, którzy w tych dniach odwiedzili Lourdes. Uczestnicy spotkania podkreślali, że pobyt w tym miejscu był dla nich inspirujący nie tylko w perspektywie „maryjnego ożywienia”, jakie wielu z nich obserwuje w swoich środowiskach, ale też dlatego, że wyjątkowa na skalę całego Kościoła troska o chorych, jest praktycznym przykładem tego, jak tworzyć duszpasterstwo wspólnie z osobami, które, ze względu na swoje ograniczenia, znajdują się niekiedy „na peryferiach społeczeństwa”.

Inspiracja św. Jana Pawła II

Polska Rada Duszpasterska Europy działa od 1992 r. i wspiera Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, którym obecnie jest bp Piotr Turzyński. Inspiracją dla członków Rady są zarówno specyfika poszczególnych krajów Europy, wyzwania którym stawia czoła współczesny Kościół, wskazywane przez Stolicę Apostolską i Episkopat Polski, jak też troska o środowiska polonijne, do której wielokrotnie wzywał św. Jan Paweł II. „Umacniajcie w sobie te więzy, które wiążą was zarówno z Kościołem, jak i z narodem. Niech wasze wysiłki skierowane będą w stronę dobra, wierności wierze, sprawiedliwości, wolności, solidarności i pokoju. Niech wydają owoce dla waszej wspólnoty, dla kraju w którym żyjecie i dla naszego narodu” – te słowa Papieża Polaka, skierowane do Polonii, można przeczytać na dekretach, wręczonych członkom PRDE, którzy zainaugurowali w Lourdes czteroletnią kadencję. Kolejne plenarne zebranie Rady odbędzie się w jubileuszowym 2025 r. w Rzymie.