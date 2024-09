Paryska katedra Notre Dame prawie odnowiona - powstał wyjątkowy film

Wieczorem 7 grudnia tego roku pierwszy raz od czasu pożaru z 15 kwietnia 2019 r. wierni będą mogli wejść do odrestaurowanej katedry Notre Dame. Na trzy miesiące przed tym terminem w produkcji filmowej przygotowanej z okazji zbliżającej się inauguracji odbudowanej katedry o postępach prac opowiedział arcybiskup Paryża Laurent Ulrich.

Tamtego dnia strażacy walczyli z pożarem 15 godzin. Stabilność katedry była zagrożona, ale udało się uniknąć najgorszego. Nastąpiła ogólnoświatowa mobilizacja. W ciągu zaledwie kilku dni zebrano 846 milionów euro na odbudowę katedry. 340 tys. darczyńców ze 150 krajów wsparło projekt. Film o postępach prac: https://www.youtube.com/watch?v=fvLpugC2z6o

Wyjątkowy przewodnik

Przewodnikiem dla autorów filmu był metropolita Paryża abp Laurent Ulrich. Intencją twórców nie była rozmowa o czysto technicznych aspektach odbudowy, ale raczej o ludzkiej przygodzie, poświęceniu, a także duchowych aspektach odbudowy. „To przedsięwzięcie wymagające ogromnej współpracy i współdziałania” - wskazał abp Ulrich, który jest pod wrażeniem „szerokich uśmiechów na twarzach wszystkich” pracujących na placu budowy. Podziwia nieocenioną wiedzę pracowników.

Rusztowania wewnątrz katedry Notre-Dame

Wyzwanie doskonale spełnione

Francuskie władze zobowiązały się, że katedra zostanie odbudowana w ciągu 5 lat. „To wyzwanie organizacyjne, polegające na zaangażowaniu wszystkich branż. A także wyzwanie społeczne. To niesamowite społeczne przedsięwzięcie; wymagające wspólnego działania, odpowiedniego zespołu i kompetencji” - mówił Philippe Jost, czuwający nad przebiegiem prac. „Kiedy zobaczymy tę katedrę, będziemy myśleć o tych wszystkich chwilach na placu budowy, o tych wspaniałych chwilach [...], które przeżyliśmy i które naprawdę pozostaną w naszej pamięci i w naszych sercach” - podkreślił Jost.

Philippe Jost

Oczekiwanie i niecierpliwość paryżan

Abp Ulrich nie ma wątpliwości co do tego, że katedra będzie inna niż ta sprzed pożaru: „Nabrała ona barw, których wcześniej nie miała. We wspomnieniach wielu osób katedra wtdawała się raczej czarna z powodu dymu, zniczy, śladów licznych odwiedzających i najzwyczajniej: z racji przetrwanych stuleci”.

Krzyż w katedrze pod osłoną ochronną

Szacunek dla know-how

Abp Laurent Ulrich wyraził słowa uznania pod adresem ok. 2000 osób, które pracowały na placu budowy: „Zdaliśmy sobie sprawę, że dla nich nie był to zwykły plac budowy [...] To, co robią, jest zawsze trochę niezwykłe. [...] Praca z taką precyzją, przy użyciu tak wielu różnych technik, aby przywrócić ducha tego miejsca. To jest to, więc myślę, że naprawdę wspaniale było zobaczyć ich przy pracy”.

Zdaniem abp. Ulricha odbudowa katedry nie tyle jest powodem do dumy, co raczej do wdzięczności Bogu za to wyjątkowe miejsce. Jak podkreślił metropolita Paryża, ta rekonstrukcja jest „prawdziwym aktem dziękczynienia” i „aktem wiary”, gdyż „trzeba było dużo wiary, aby powiedzieć, że zostanie to zrobione w ciągu pięciu lat”.

Widok na nową iglicę katedry

Czas wielkiej radości

Abp Laurent Ulrich jest poruszony zbliżającą się inauguracją odnowionej katedry. „Dni ponownego otwarcia będą dniami wielkiej radości - zaznaczył. - Musi to być po prostu radość całego miasta, które na nowo odkryło tutaj swoje serce i wie, że Notre Dame jest miejscem, do którego każdy może przyjść, aby odnaleźć siebie. Każdy może przyjść, aby medytować, każdy może przyjść, aby znaleźć siłę dla swojego życia”.

