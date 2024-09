Papua-Nowa Gwinea: ludzie z radością czekają na wizytę Papieża

Pielgrzymka Franciszka jest postrzegana jako szansa na zjednoczenie – wskazuje o. Krzysztof Zacharuk CMM, który od prawie 15 lat posługuje w Oceanii. Misjonarz, w rozmowie z Radiem Watykańskim-Vatican News przypomina, że Papua-Nowa Gwinea to kraj wielu różnorodności – funkcjonuje tam ponad 800 języków i kultur.

Ks. Marek Weresa – Watykan

O. Krzysztof Zacharuk – pochodzący z diecezji siedleckiej misjonarz należący do Zgromadzenia Misjonarzy z Mariannhill, który pracuje w jednej z parafii w Papui-Nowej Gwinei – wskazuje, że ludzie tutaj żyjący tworzą bardzo młody Kościół. „Ich wiara w codzienności jest bardzo prosta i jednocześnie bardzo konkretna” - zaznacza misjonarz.

(O. Krzysztof Zacharuk - archiwum prywatne)

Jak zaznacza o. Zacharuk, papieska pielgrzymka cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony miejscowych katolików. „Od strony religijnej, społecznej, a nawet politycznej wizyta Papieża jest postrzegana jako szansa na zjednoczenie ludzi zamieszkujących Papuę-Nową Gwineę. Zarówno Kościół, jak i rząd dążą do zbudowania jedności narodowej” - powiedział.

„Bez wątpienia ludzie tutaj czekają na tę wizytę” - akcentuje misjonarz. Dodaje, że sporo osób wybiera się do stolicy – Port Moresby na Mszę św. z Papieżem. Z wielu parafii organizowane są piesze pielgrzymki, które trwają nawet kilka dni. We wspólnotach parafialnych ludzie spotykają się i modlą w intencji papieskiej wizyty. „Wśród miejscowej ludności jest odczucie, że «ktoś wielki przyjeżdża… Namiestnik Jezusa Chrystusa na Stolicy Piotrowej». Ludzie naprawdę się cieszą, że ktoś ważny i «wielki» właśnie do nich przyjedzie” - powiedział o. Zacharuk.

6 września Papież uda się do Papui-Nowej Gwinei, kraju kontrastów, uchodzącego w skali świata za jeden z najbogatszych pod względem różnorodności ekosystemu i zarazem jeden z najbardziej niebezpiecznych. W sobotę, 7 września Franciszek spotka się z władzami i korpusem dyplomatycznym oraz duchowieństwem, seminarzystami i katechetami.

Kolejnego dnia, w niedzielę Ojciec Święty będzie przewodniczył Mszy św., która będzie celebrowana na stadionie Sir John Guise w Port Moresby – stolicy Papui-Nowej Gwinei.

