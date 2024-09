Papieska pielgrzymka zanurzeniem w Kościołach „poza centrum”

Papież Franciszek przybył do Dżakarty. Od stolicy Indonezji rozpoczął swą 45. podróż zagraniczną, w ramach której odwiedzi także Papuę-Nową Gwineę, Timor Wschodni i Singapur. Według prefekta Dykasterii ds. Duchowieństwa ta podróż będzie zanurzeniem w Kościołach „poza centrum”. „Są to ziemie bogate w duchowość, gdzie dialog z religiami jest centralny, a głoszenie Ewangelii potwierdza radość wiary typową dla mieszkańców Azji” – podkreślił kard. Lazarus You Heung-sik.

Vatican News

Koreański hierarcha jest przekonany, że papieska podróż będzie wspaniałym doświadczeniem młodego i żywego Kościoła. „Wierzę, że podróż Ojca Świętego do Azji potwierdza jego miłość do Dalekiego Wschodu, którą wielokrotnie wyrażał, mówiąc o swoich wczesnych latach kapłaństwa i pragnieniu bycia misjonarzem na tych ziemiach” – powiedział kard. Heung-sik w rozmowie z watykańskimi mediami. Wskazał, że obecna podróż potwierdza uwagę poświęconą „peryferiom”, którą papież Franciszek często zaleca, niemal jako kompas do orientowania drogi całego Kościoła.

„Jest to spojrzenie, które nie zamyka się w sobie, które nie redukuje piękna i wyobraźni chrześcijaństwa do jednego sposobu modlitwy, celebracji lub działania w duszpasterstwie, ale wręcz przeciwnie, wykracza poza granice i słucha tego, co dzieje się nawet w krajach i kościołach, które pozornie znajdują się poza centrum, daleko, ale bogate w życie i duchowość” – zauważył hierarcha. Dodał, że ważną cechą tej podróży jest temat braterstwa; przybywając do tych krajów, papież będzie mógł zanurzyć się w wielokulturowym świecie, w krajach i miastach, w których ludzie, kultury oraz różne tradycje religijne mieszają się i współistnieją w harmonii. „W ten sposób papież Franciszek będzie mógł utwierdzić lud Boży, z którym się spotka, a jednocześnie ukazać przykład braterstwa i dzielenia się w świecie wciąż rozdartym przez konflikty, wojny i niezgodę” – wskazał prefekt Dykasterii ds. Duchowieństwa.

Kard. Heung-sik zauważył, że Azja może być szansą dla Europy w odnowieniu jej wiary i odkryciu na nowo witalności poprzez nową ewangelizację i wzrost świadomości misji, jaką chrześcijanie mają w odniesieniu do świata, społeczeństwa i budowania pokojowej przyszłości.