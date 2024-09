Msza św. prymicyjna bp. Nykla w Łodzi

Bądź takim apostołem jak Jezus! Taka jest funkcja biskupa – wyjść na spotkanie ze światem, spotkać człowieka, wejść w dialog – mówił kard. Ryś podczas Mszy św. prymicyjnej bp. Nykla.

1 maja br. Stolica Apostolska podała do wiadomości decyzję Papieża Franciszka, że ks. prał. Krzysztof Nykiel został mianowany biskupem. W związku z tym 7 września w katedrze łódzkiej celebrowana była Msza św. prymicyjna nowego biskupa, kapłana z archidiecezji łódzkiej. Do wspólnej modlitwy włączyli się łódzcy biskupi pomocniczy: bp Ireneusz Pękalski, bp Marek Marczak, a także abp senior Władysław Ziółek, bp Wojciech Osial z diecezji łowickiej, kapłani archidiecezji łódzkiej, duchowni Kościołów chrześcijańskich, rodzina bp. Krzysztofa Nykla, przedstawiciele władz miasta Łodzi oraz wierni, którzy odpowiedzieli na zaproszenie metropolity łódzkiego.

W homilii kard. Grzegorz Ryś odniósł się do Ewangelii o uzdrowieniu głuchoniemego, wskazując na choroby współczesnego świata - nieumiejętność słuchania oraz zniewolenie języka. „Ważne jest, aby zobaczyć, że Jezus w spotkaniu z tym, co my nazywamy pogaństwem, nie reaguje w sposób obronny, krytyczny. Jezus idzie do świata pogańskiego z własnej inicjatywy – zaznaczył. – Takie są choroby naszego świata, takie są choroby w świecie pogańskim – ani nie słyszysz, ani nie potrafisz mówić. Nie słyszysz, bo nie interesuje cię człowiek. Nie potrafisz mówić, bo nie potrafisz żyć w normalnej relacji, tylko jesteś w świecie zależności, niewoli" – wyjaśnił metropolita łódzki. Mówiąc o uzdrowieniu ze wspomnianych chorób, kard. Ryś podkreślił, że trzeba otworzyć się na dary Ducha Świętego oraz Słowo Boga. „Jeśli nie słuchasz drugiego człowieka, to nie masz problemu z uszami tylko z sercem. Nie słuchasz, bo go nie kochasz, jest ci obojętny. Nawet jak słyszysz, to nie próbujesz go zrozumieć, bo nic dla ciebie nie znaczy. Gdyby był dla ciebie ważny, starałbyś się go zrozumieć – powiedział kard. Ryś. – Jeśli poddasz się działaniu Słowa Bożego, to te wszystkie poprawności polityczne, społeczne, sąsiedzkie tracą znaczenie. Słowo Boga przynosi doświadczenie wolności. Przyjąłem, przekazuję, doświadczam wyzwolenia" – podsumował kard. Ryś.

Na zakończenie metropolita łódzki złożył życzenia nowemu biskupowi, a także, w imieniu całej archidiecezji łódzkiej, wręczył pastorał wykonany przez firmę rodzinną, która od stu lat wykonuje ołtarze dla katedry łódzkiej. „Do życzeń dołączamy pastorał od całej diecezji. Pan Jezus mówi w jednej Ewangelii, żeby nie brać ze sobą laski, a w drugiej mówi, żeby ją wziąć. Trzeba się więc dobrze zastanowić, do czego ta laska jest. (…) Ona nie jest po to, żeby bronić się przed ludźmi, ale bronić wiernych. Ile razy weźmiesz ten pastorał do ręki, tyle razy będziesz trzymał fragment łódzkiej katedry, żebyś pamiętał, z jakiego prezbitertu wyszedłeś" – powiedział kard. Grzegorz Ryś.

Święcenia biskupie ks. prał. Krzysztofa Nykla odbyły się 22 czerwca br. w bazylice św. Piotra w Watykanie. Wówczas duchowny obrał słowa „Patris Corde” – „Ojcowskim sercem”, nawiązujące do Listu Apostolskiego Papieża Franciszka, ogłoszonego w 150. rocznicę uznania św. Józefa za patrona Kościoła Powszechnego. Głównym szafarzem święceń był kard. Mauro Piacenza – Penitencjarz Większy w latach 2013–2024, a współkonsekratorami byli: kard. Angelo de Donatis – Penitencjarz Większy Penitencjarii Apostolskiej oraz abp Władysław Ziółek – emerytowany Metropolita Łódzki.

Ks. Krzysztof Józef Nykiel urodził się w Osjakowie 28 lutego 1965 r., a pochodzi z parafii pw. św. Rocha w Konopnicy w archidiecezji częstochowskiej. Mając 19 lat, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, a święcenia kapłańskie przyjął w 1990 r. Pracę duszpasterską rozpoczął w parafii we Włodzimierzowie, a później podjął studia z zakresu prawa kanonicznego w Rzymie. W roku 2001 uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W latach 1995-2002 pracował w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. 1 lipca 2002 roku zaczął pracę w Kongregacji Nauki Wiary. 26 czerwca 2012 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. prał. Krzysztofa Nykla Regensem Penitencjarii Apostolskiej.

W swojej pracy pastoralno-naukowej ks. Nykiel zajmował się sprawą autentyczności objawień maryjnych w Medjugorie, a obecnie pełni posługę postulatora procesu beatyfikacyjnego pochodzących z archidiecezji łódzkiej Sług Bożych: Stanisławy Leszczyńskiej i Wandy Malczewskiej. Papież Franciszek mianował ks. Nykla regensem Penitencjarii Apostolskiej, która jest najwyższym sądem kościelnym w sprawach sumienia. Papież Franciszek, udzielając nominacji biskupiej ks. Nyklowi, powierzył mu tytularną włoską diecezję Velia, która historycznie związana jest z miastem Lavello.

Julia Saganiak, archidiecezja.lodz.pl

Czytaj także 22/06/2024 Ks. Nykiel przyjął święcenia biskupie w Watykanie Powołanie jest wezwaniem, aby mieć zawsze to samo spojrzenie Pana – spojrzenie uważne na każdego brata i siostrę. „To spojrzenie, którego mogłeś się dobrze nauczyć podczas lat ...