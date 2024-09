Młodzi „Pielgrzymi Nadziei” na spotkaniu w Legnicy 

Wspólnota, nadzieja i mocny moment wiary – tak o Spotkaniu Młodych Diecezji Legnickiej mówią jego uczestnicy. To około 150 osób, gromadzących się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy pod hasłem „Pielgrzymi Nadziei". Spotkanie jest elementem przygotowań do przyszłorocznego Jubileuszu Młodych w Rzymie, który ogłosił Papież Franciszek.

Karol Darmoros

„Ojciec Święty mówi, że na naszej drodze wiary potrzeba mocnych momentów – taki moment właśnie przeżywamy w Legnicy” – mówi Radiu Watykańskiemu-Vatican News prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Legnickiej Katarzyna Tsarakhov.



Ten mocny moment wiary poniekąd wzmaga bardzo trudna sytuacja pogodowa w Legnicy, nawiedzonej ulewami. Jak dodaje szefowa diecezjalnego KSM, tego typu spotkania młodych mają napełniać ich nadzieją i być wspólnotowym doświadczeniem wiary. Przez to mają wskazywać dalszą drogę w codziennym życiu i być swoistym przystankiem na drodze do Jubileuszu Młodych, a także Światowych Dni Młodzieży Seul 2027.

Na drodze do Jubileuszu Młodych

W spotkaniu w Legnicy uczestniczą młodzi z różnych wspólnot: kandydaci do bierzmowania, schole, służba liturgiczna, a także ci, którzy szukają swojego miejsca w Kościele. Hasło spotkania to „Pielgrzymi nadziei". „To temat nieprzypadkowy, to właśnie ludzie w drodze, których nadzieją jest Zmartwychwstały Chrystus. W tej pielgrzymce nadziei, poprzez codzienne wzloty, upadki, chwile słabości i mocy, chcemy przeżywać naszą wiarę" – podkreśla Katarzyna Tsarakhov. Jak zauważa, przygotowania do Jubileuszu roku 2025 nie ustają, a Diecezjalne Spotkanie Młodych jest tylko początkiem na tej drodze.

Spotkanie młodych Diecezji Legnickiej (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej)

Wymiana duchowych doświadczeń

Program wydarzenia obejmuje m.in. strefę modlitwy z adoracją i możliwością spowiedzi, świadectwo sióstr ze Zgromadzenia Uczniów Jezusa z Teksasu.

Głównym punktem jest msza święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji legnickiej Piotra Wawrzynka. Uczestnicy mogą poznać wspólnoty diecezjalne, takie jak Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch Światło-Życie czy Eucharystyczny Ruch Młodych, a także porozmawiać z klerykami, co może pomóc w rozeznaniu powołania.

Na zakończenie przewidziano uwielbienie oraz zaproszenie na kolejne wydarzenia, takie jak Światowy Dzień Młodzieży w Bolesławcu (23 listopada) oraz wielkopostne dni skupienia.

(autor jest pracownikiem Polskiego Radia)

