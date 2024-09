Indie: w Madhya Pradesh powstały rodzinne biblijne grupy dzielenia

W diecezji Indore w północnoindyjskim stanie Madhya Pradesh wiara w rodzinach jest niezwykle żywa. S. Rita George Thykootam ze zgromadzenia Ubogich Służebnic Jezusa Chrystusa opowiada, w jaki sposób narodził się projekt domowego dzielenia się Pismem Świętym i jaką rolę odgrywa on we wspólnocie diecezjalnej.

S. Rita George Thykootam, PHJC

Zanim ruszył projekt rodzinnych biblijnych grup dzielenia, rodziny z parafii Dhar w diecezji Indore w stanie Madhya Pradesh, miały w zwyczaju spotykać się na modlitwie w parafii, wspólnie z Ubogimi Służebnicami Jezusa Chrystusa (PHJC). Zazwyczaj modlitwa kończyła się odczytaniem na głos fragmentu Biblii. Jednakże nasza wspólnota miała poczucie, że to nie wystarczało i, że spotkania pozostawiały Słowo Boże bez odpowiedzi. Dlatego siostry zaprosiły rodziny do wspólnego czytania Biblii: w małych domowych grupach.

Siedem kroków dzielenia się Biblią

Zgodnie z tym, co zaproponowały siostry, rodzinne dzielenie się Biblią składa się z kilku prostych kroków. Rozpoczyna się modlitwą do Ducha Świętego, którą prowadzi lider grupy, który następnie wskazuje biblijny fragment i powoli go odczytuje. Pozostali członkowie grupy są zaproszeni do podzielenia się słowami i refleksjami, do których zainspirował ich usłyszany tekst. Po chwili refleksji nad Słowem Bożym, każda rodzina opowiada o postanowieniach, jakie powzięła na podstawie poprzedniego spotkania grupy dzielenia, a także o doświadczeniach z nim związanych. Ostatnim etapem jest powzięcie nowego postanowienia, opartego na fragmencie, który wspólnie przeczytano. Zaś sprawozdania z grup dzielenia są cyklicznie publikowane także w biuletynie diecezji Indore.

Biblia przemienia rodziny

Nasza wspólnota jest bardziej, niż zaskoczona owocami, jakie pojawiły się odkąd rodziny rozpoczęły ten rodzaj modlitwy. Zauważyłyśmy, że rodzice i seniorzy stają się w rodzinach odpowiedzialni za pielęgnowanie ziaren wiary, zasianych z łaską Chrztu Świętego. Żyją Słowem Bożym i zapraszają młodych do podążania tą samą drogą. Wiara staje się doświadczeniem przeżytym osobiście, a nie tylko takim, o którym się czyta lub słyszy. Duchowa droga wiernych w Indore stała się włączająca: buduje więzi między ojcem i matką, bratem i siostrą, przyjacielem i sąsiadem. Wierzymy, że nieuniknionym jest, że „obosieczny miecz” Słowa Bożego będzie niweczył bariery kast, kolorów skóry, wiar i religii.

Równocześnie, doświadczenie biblijnego dzielenia się pomaga rodzinom mierzyć się z trudnościami, ułatwiając im doświadczenie Bożej obecności w każdej bolesnej sytuacji życiowej. Ten rodzaj formacji w wierze jest paliwem, które daje naszym rodzinom siły do odpowiadania na Boże powołanie i realizowania go, z ufnością włączając w codzienne życie życiodajną biblijną rzeczywistość.

Wyzwania dla chrześcijan w Indiach

Ubogie Służebnice Jezusa Chrystusa zapraszają rodziny także do tego, by wspólnie powracały do doświadczeń zaczerpniętych ze Słowa Bożego, aby w ten sposób przezwyciężać pozbawiony przebaczenia świat, obojętne sąsiedztwo i nieczułe społeczeństwo. Rodziny, które wspólnie się modlą, są wezwane do poszerzania namiotu swej wiary i zbliżania się do swych bliźnich – co jest szczególnie istotne w wieloreligijnym kraju takim, jak Indie. Siostry uważają, że państwo to mierzy się z napiętymi sytuacjami, w których wspólna modlitwa w grupach nieraz była szufladkowana jako „nawracanie na chrześcijaństwo”.

Wiara ułatwia życie społeczne

Pomimo tej sytuacji, nasza wspólnota uświadomiła sobie, że najcenniejszą lekcją, zaczerpniętą z rodzinnych grup biblijnego dzielenia, jest świadomość, że wiara wykracza poza to, co powierzchowne. Nie jest ważne to, jak będzie się wyglądać w oczach innych, ale zachowywanie wiary także wówczas, gdy nikt nie patrzy. To także wybór nie tylko sposobu życia, ale też dzielenia się światłem ze wszystkimi, którzy nas otaczają. Z tego względu chrześcijańskie rodziny w Indore dzielą się istotą swojej wiary, zapraszając sąsiadów innych wyznań do wspólnych obchodów świąt chrześcijańskich. Równocześnie Ubogie Służebnice Jezusa Chrystusa uczestniczą w uroczystościach innych religii, jak Eid czy Diwali. We wszystkich miejscach pracy, nauki i społecznych spotkań, rodziny dzielą się wartościami, które wyznają jako wierni chrześcijanie.

