Dziękczynienie Bogu w rocznicę beatyfikacji bł. Rodziny Ulmów

W niedzielę 10 września 2023 roku w Markowej na Podkarpaciu odbyła się uroczystość beatyfikacji Rodziny Ulmów: Józefa, Wiktorii oraz ich siedmiorga dzieci. Tam też, w najbliższą niedzielę – 8 września 2024 roku, odbędą się wydarzenia, podczas których wierni podziękują Bogu za wyniesienie męczenników na ołtarze. To męczennicy, którzy zginęli za to, że ukrywali Żydów podczas II wojny światowej.

„Ta beatyfikacja była szczególnym wydarzeniem bez precedensu” – podkreśla abp Adam Szal. Metropolita przemyski dodaje, że bł. Rodzina Ulmów prowadziła zwyczajne życie, które dzięki wierze, wierności Bogu i wyznawanym zasadom stało się niezwykłe. „Odczytuję to wydarzenie jako znak czasu. To znak od Pana Boga, który skłania nas do tego, by pomyśleć o tym w jaki sposób dowartościować instytucje rodziny i sakramentu małżeństwa”.

Beatyfikacja polskiej rodziny odbiła się ogromnym echem na całym świecie. Jak twierdzi ks. Paweł Rytel-Andrianik, szef sekcji polskiej Radia Watykańskiego i portalu Vatican News, „bł. Rodzina Ulmów dalej żyje w świadomości ludzi i ich inspiruje”.

Kapłan podkreślił w rozmowie na antenie Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej, że w materiałach prasowych wciąż pojawiają się dwa główne aspekty, związane z błogosławioną rodziną z Podkarpacia. „Pierwszy, to przykład pomocy Żydom podczas II wojny światowej […] Przy tej okazji mówi się też o innych Polakach ratujących Żydów. Drugi aspekt, to otwarcie drzwi dla osób potrzebujących pomocy, w kontekście wojny na Ukrainie”.

Ponadto męczennicy z Markowej wpisują się w dyskusję dotyczącą ochrony życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. „Relikwie bł. Rodziny Ulmów były obecne na marszu dla życia, który odbył się w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych i często odwoływano się w tym kontekście do świętości życia” – mówił ks. Rytel-Andrianik.

Także metropolita przemyski podkreśla, że beatyfikacja Rodziny Ulmów stawia przed nami dwa zadania, związane z troską o życie i rodzinę. „Zależy mi, aby w sposób odpowiedzialny i dobry przygotowywać młodych do zawarcia sakramentu małżeństwa. Po drugie, aby pomóc rodzinom, które borykają się z problemami wychowawczymi i duchowymi. Powinniśmy się starać, aby rosła świadomość wśród rodziców i dzieci, że są wyjątkową wspólnotą” – mówi abp Szal.

Wartym podkreślenia jest fakt, że Markowa stała się miejscem, do którego każdego dnia przybywają pielgrzymi. To wszystko za sprawą kościoła pw. św. Doroty, gdzie spoczywają doczesne szczątki bł. Rodziny Ulmów, ale też Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej.

„Myśleliśmy, że po beatyfikacji będzie nieco spokojniej – mówi ks. Roman Chowaniec, kustosz relikwii bł. Rodziny Ulmów w Markowej. – Od 10 września, aż do dzisiaj nie ma prawie dnia, w którym nie widzielibyśmy tutaj w Markowej jakiejś pielgrzymki. To grupy, które zgłaszają się do parafii, aby uczestniczyć w Mszy Świętej, ale jest też dużo grup, które trafiają do nas ‘przejazdem’. O każdej porze mamy okazję kogoś spotkać przy relikwiach bł. Rodziny Ulmów”.

Ks. Chowaniec wspomina też moment wniesienia do ołtarza relikwii męczenników z Markowej podczas uroczystości beatyfikacyjnej: „Ta świadomość, że to ja będę tym, który wniesie te relikwie, który przekaże je księdzu kardynałowi, by pokazał je całemu światu, była bardzo emocjonująca. Ale było to też dla mnie wyróżnienie i radość, że to na co oczekiwaliśmy, już się stało i mamy wspaniałych orędowników”.

Bez wątpienia rok 2024, ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Rodziny Ulmów obfitował w liczne wydarzenia i uroczystości poświęcone Samarytanom z Markowej. Najważniejszymi były obchody pierwszego liturgicznego wspomnienia, podczas którego Błogosławieni zostali ogłoszeni patronami województwa podkarpackiego oraz nadanie ich imienia portowi lotniczemu w Rzeszowie-Jasionce.

Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie świadectwem życia Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z siedmiorgiem ich dzieci, abp Adam Szal, razem z parafią w Markowej, zaprasza wszystkich wiernych na uroczyste dziękczynienie z okazji pierwszej rocznicy beatyfikacji Rodziny Ulmów.

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 8 września 2024 roku, w miejscu beatyfikacji, w Markowej na Podkarpaciu. Uroczystości rozpocznie Eucharystia o godz. 15:00, a po niej zaplanowano dwa koncerty w wykonaniu Grupy Muzyczno-Wokalnej „Rozpaleni Duchem” z Sanoka oraz Chóru i Orkiestry Kameralnej „Nicolaus” z Kraczkowej. Uroczystości rocznicowe będą transmitowane przez Radio FARA, także w formie wideo na kanale YouTube Rozgłośni i stronie fara.tv.

Bł. Rodzina Ulmów – Józef, Wiktoria i ich siedmioro dzieci – to mieszkańcy wsi Markowa, która znajduje się na Podkarpaciu. Podczas II wojny światowej przyjęli pod swój dach Żydów, za co w dniu 24 marca 1944 roku zostali brutalnie zamordowani.

Proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów trwał od 2003 roku. 17 grudnia 2022 roku Ojciec Święty Franciszek zatwierdził dekret o męczeństwie rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów i upoważnił Dykasterię Spraw Kanonizacyjnych do jego opublikowania. Uroczystość beatyfikacyjna odbyła się 10 września 2023 roku w Markowej, a na dzień ich liturgicznego wspomnienia wyznaczono datę 7 lipca, czyli dzień, w którym Józef i Wiktoria zawarli sakrament małżeństwa.

Dotychczas na prośby biskupów i kapłanów wraz z wiernymi, relikwie bł. Rodziny Ulmów zostały przekazane do wszystkich parafii Archidiecezji Przemyskiej, a ok. 700 relikwii do parafii w całej Polsce. Ponadto ok. 80 relikwii zostało przekazanych dla wspólnot religijnych poza Polską, m.in. do Stanów Zjednoczonych, Kanady, krajów Ameryki Południowej, a także Tanzanii, Australii, Filipin, Korei Południowej.

