Biskupi Ukrainy ogłaszają zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom powodzi

W liście wystosowanym do wiernych w całym kraju, przewodniczący łacińskiego episkopatu Ukrainy bp Witalij Skomarowski wezwał do solidarności z krajami dotkniętymi powodzią i modlitwy w ich intencji. Ogłosił, że 29 września w całym kraju odbędzie się zbiórka pieniędzy na pomoc potrzebującym i, że będzie ona zwieńczeniem Roku św. Michała Archanioła, którego zamknięcie przypada w Kościele rzymskokatolickim w Ukrainie właśnie tego dnia.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

W minioną niedzielę w kościołach rzymskokatolickich w Ukrainie odczytany został list przewodniczącego episkopatu, dotyczący tragicznych powodzi, jakie nawiedziły kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Bp Skomarowski złożył kondolencje tym, którzy stracili bliskich i zapewnił o modlitwie w ich intencji. „Doskonale rozumiemy wartość ludzkiego życia, rozumiemy czym jest strata bliskich i jak ważna jest w takiej sytuacji braterska pomoc” – napisał.

Hojność na wzór Ewangelii

Odwołując się do homilii, wygłoszonej przez Jana Pawła II podczas obchodów 1000-lecia kanonizacji św. Wojciecha, hierarcha przypomniał, że przyszłość narodu nie jest możliwa bez miłości, „która jest wrażliwa na niedolę innych, (...) która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania”. Podkreślił też ogrom międzynarodowej solidarności, jaką w obliczu wojny otrzymali mieszkańcy Ukrainy. „Z pomocą przyszło nam wiele krajów europejskich. Otworzyli serca i otworzyli swoje domy, do niedawna organizując pomoc humanitarną i dostarczając czasowo przesiedlonym i ofiarom na Ukrainie wszystko, czego potrzebują: żywność, środki higieny osobistej, ubrania i leki. Można powiedzieć, że podzielili się wszystkim, co mieli” – wyliczał, porównując tę mobilizację do opisanej w Ewangelii ubogiej wdowy, która oddała Bogu wszystko, co posiadała, dając tym samym wyraz zaufania Stwórcy i „duchowego bogactwa”.

Gest miłosierdzia pomimo trwającej wojny

Bp Skomarowski zapowiedział, że Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie, solidaryzując się z Kościołami w krajach dotkniętych powodzią, chce wesprzeć finansowo ofiary kataklizmu. „Konferencja Biskupów Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie we współpracy z organizacją charytatywną Caritas-Spes Ukraina ogłasza zbiórkę pieniędzy w niedzielę 29 września 2024 r. Pamiętając o tych, którzy wspierali nas w trudnych chwilach, zapraszamy do włączenia się w tę zbiórkę charytatywną. Razem będziemy mogli zrobić dobry uczynek i pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują” – napisał. Wyjaśnił też, że zbiórka będzie „szczególnym podziękowaniem Bogu” za Rok św. Michała Archanioła, którego obchody kończą się w Kościele rzymskokatolickim w Ukrainie w najbliższą niedzielę.

