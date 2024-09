Abp Wiesław Śmigiel (BP KEP)

Abp Śmigiel: idę do Szczecina z radością, moim oparciem jest Jezus

Dziękuję Ojcu Świętemu za zaufanie, mam nadzieję, że z łaską Bożą uda mi się zrealizować to zadanie, które mi wyznaczył – powiedział Radiu Watykańskiemu nowy arcybiskup szczecińsko-kamieński Wiesław Śmigiel. „Przyjmuję to oczywiście z radością, z entuzjazmem. Zdaję sobie sprawę, że przede mną trudne zadania, bo zawsze, kiedy idziemy do nowego środowiska, to musimy pokonywać różne trudności. Ale z drugiej strony też jest we mnie entuzjazm i ogromna radość” – dodał abp Śmigiel.

Radio Watykańskie Przyznał, że pokrzepienie znajduje w postaci św. Jana Chryzostoma, który jest dziś wspominany w liturgii. Przytoczył fragment jego homilii, który przewiduje na dziś brewiarz w godzinie czytań. „W tej homilii mówi, że właściwie niczego się nie boi, że jest przygotowany na wszystkie sytuacje: ‘Ubóstwa się nie boję, bogactwa nie pragnę, przed śmiercią się nie wzdrygam. Jeśli zaś pragnę życia, to tylko dla waszego pożytku’. I mówi dalej, że jego oparciem jest Jezus Chrystus”. Nowy metropolita szczecińsko-kamieński zapewnił też o swym głębokim przekonaniu, że w nowej archidiecezji znajdzie dobrych współpracowników, szlachetnych kapłanów, świętych i zaangażowanych w ewangelizację. „Jestem też przekonany, że jest tam wielu ludzi świeckich oddanych Kościołowi i gotowych współpracować w dziele ewangelizacji. A więc jest we mnie jakiś entuzjazm i cieszę się” – dodał abp Śmigiel. Odnosząc się z kolei do faktu, że w dzisiejszym czytaniu mszalnym pojawia się jego biskupie zawołanie „Omnibus omnia factus” (Stawszy się wszystkim dla wszystkich), przyznał, że kiedy je wybierał nie do końca sobie zdawał sprawę, jak jest trudne w realizacji. „Teraz już wiem, że jest trudne, ale jednocześnie nie wycofałbym się niego i uważam, że to jest to hasło na te czasy, jest ono bardzo potrzebne” – podkreślił. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

