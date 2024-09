Abp Delville: Papież pomaga młodym, którzy ponownie interesują się wiarą

Wizyta Papieża w Belgii jest szczególnie ważna dla młodych pokoleń, które na nowo interesują się wiarą. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup Liège. Zauważa on, że w przestrzeni publicznej Kościół jest postrzegany przede wszystkim przez pryzmat skandali. W nowych pokoleniach tymczasem powraca zainteresowanie chrześcijańską wiarą, a obecność Papieża przywraca jej wiarygodność – mówi abp Jean-Pierre Delville.

Krzysztof Bronk i Xavier Sartre - Watykan

Zauważył, on, że w ubiegłym roku odnotowano w Belgii znaczący wzrost liczby chrztów dorosłych. W dużej mierze byli to ludzie młodzi. „Istnieje więc zainteresowanie wiarą chrześcijańską w społeczeństwie, które traci orientację lub które pada ofiarą na przykład narkotyków czy obaw o przyszłość, zwłaszcza ze względów ekologicznych”.

Abp Delville twierdzi więc, że można dziś już mówić w Belgii o nowym zainteresowaniu wiarą chrześcijańską. „Oczywiście dotyczy to mniejszości – zastrzega metropolita Liège – ale jest to już odczuwalne, szczególnie na niedzielnych liturgiach, we frekwencji w kościołach, zwłaszcza w dużych miastach. Obecność Papieża jest zatem bardzo ważna dla uwiarygodnienia wiary w dzisiejszym świecie”.