Włocławek: 100-lecie święceń kapłańskich bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

„Wspominając wielkiego kardynała, Prymasa i patriotę wzywajmy Jego orędownictwa dla naszej Ojczyzny w tych czasach, w których żyjemy” – wskazał w rozmowie z Radiem Watykańskim-VaticanNews bp Krzysztof Wętkowski, biskup włocławski. W niedzielę, 4 sierpnia w katedrze we Włocławku, gdzie Prymas Tysiąclecia przyjął święcenia prezbiteratu odbędą się uroczystości jubileuszowe.

Bp Wętkowski w rozmowie z Radiem Watykańskim wskazał na ważne, historyczne związki ks. Stefana Wyszyńskiego z Włocławkiem, który w tym mieście spędził prawie 30 lat Swego życia. „Tutaj kończył liceum, seminarium. Tutaj został wyświęcony, pracował jako kapłan – wychowawca, także chwilowo jako rektor po wojnie; odbył studia specjalistyczne, wrócił. Jego działalność to były przede wszystkim sprawy społeczne i robotnicze, które wówczas i nie tylko wtedy – we Włocławku – były aktualne” – przypomniał.

W niedzielę, 4 sierpnia bp Krzysztof Wętkowski będzie przewodniczył jubileuszowej Mszy św. celebrowanej w kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w katedrze włocławskiej, czyli miejscu święceń kapłańskich Prymasa Tysiąclecia.

Dnia 3 sierpnia 1924 r. w kaplicy Matki Bożej Śnieżnej we katedrze włocławskiej ks. Stefan Wyszyński został wyświęcony na prezbitera przez biskupa Wojciecha Owczarka, biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej.

Jego święcenia zostały opóźnione ze względu na bardzo zły stan zdrowia i ostre zapalenie płuc. Ciekawe są okoliczności związane z drogą Prymasa Tysiąclecia do święceń kapłańskich. Kościelny katedralny miał powiedzieć do diakona Wyszyńskiego, że „z takim zdrowiem to na cmentarz, a nie do ołtarza”.

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku z Zuzeli, zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie w 57 roku kapłaństwa.