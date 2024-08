W sobotę święcenia biskupie ks. prał. Kryspina Dubiela

Sekretarz Stanu kard. Pietro Parolin udzieli święceń biskupich ks. Kryspinowi Dubielowi. Uroczystość odbędzie się w sobotę, 24 sierpnia w Bazylice Mniejszej Ojców Bernardynów w Leżajsku. Współkonsekratorami będą: abp Salvatore Pennacchio, rektor Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie i abp Adam Szal, metropolita przemyski.

Stanisław Gęsiorski – Radio FARA

1 lipca 2024 r. ks. Kryspin Dubiel – kapłan Archidiecezji Przemyskiej został mianowany przez Papieża Franciszka nuncjuszem apostolskim w Angoli, a jednocześnie arcybiskupem tytularnym Vannida (łac. Vannidensis). Z kolei 15 lipca, Ojciec Święty powierzył mu także urząd nuncjusza apostolskiego na Wyspach Św. Tomasza i Książęcej.

„To wielkie zaskoczenie, niełatwy moment, któremu towarzyszyły początkowo emocje, ale potem nadeszła refleksja” – powiedział w rozmowie dla Radia FARA ks. Dubiel, odnosząc się do decyzji Ojca Świętego.

(archiwum prywatne ks. prałata Kryspina Dubiela)

Ks. Kryspin Witold Dubiel urodził się 12 listopada 1973 r. w Nowej Sarzynie, w rodzinie Wiesława i Marii. Pochodzi z parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Leżajsku, w której posługują Ojcowie Bernardyni. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Studia teologiczne odbył w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w latach 1992-1998. Święcenia prezbiteratu przyjął 31 maja 1998 r. w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, z rąk ówczesnego Metropolity Przemyskiego abpa Józefa Michalika.

W latach 1998-1999 pełnił funkcję wikariusza parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu, a później, w latach 1999-2003 odbył studia na wydziale prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie na Lateranie w Rzymie, które zostały zwieńczone doktoratem. Jest absolwentem Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie (2002-2004).

Ks. Arcybiskup Nominat pracował dotychczas w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej na palcówkach w Rwandzie, Białorusi, Kolumbii, Filipinach, Polsce, Słowenii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak sam mówi, szczególnie to pierwsze miejsce pozostanie mu na zawsze bliskie.

„Do Rwandy wyjechałem na trzy lata i można powiedzieć, że jest to taka pierwsza miłość, która zostaje w sercu. To pierwsze doświadczenie, niełatwe, bo to trudny kraj, doświadczony krwawą przeszłością, ale spotkałem tam wspaniałych polskich misjonarzy, którzy otoczyli mnie życzliwością i wsparciem” – powiedział ks. Dubiel. Jak dodał, praca w każdym kolejnym kraju miała własną specyfikę i wiązała się z innymi wyzwaniami i problemami mieszkańców.

Ksiądz Arcybiskup Nominat na miejsce swojej sakry biskupiej wybrał Bazylikę Mniejszą Ojców Bernardynów w Leżajsku, czyli miejsce, w którym się wychowywał. „Tak się złożyło, że nasza Bazylika Archikatedralna w Przemyślu jest w stanie renowacji. Postanowiliśmy wybrać więc miejsce oddane Matce Bożej, aby podkreślić i uszanować wartość tej świątyni, ale też pochwalić się nią, bo kościół i klasztor bernardyński w Leżajsku potrafi zachwycać swoim pięknem i modlitewnym klimatem, w którym kształtowało się moje powołanie” – wskazał ks. Dubiel.

Święcenia biskupie ks. prał. Kryspina Dubiela odbędą się w Leżajsku w sobotę, 24 sierpnia 2024 r. o g. 10:00. Ksiądz Arcybiskup Nominat zaprasza do wspólnej modlitwy w dniu jego święceń. Uroczystość będzie transmitowana na falach Radia FARA - Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej. Transmisja będzie także dostępna w formie wideo na stronie fara.tv oraz kanale YouTube Radio FARA.

