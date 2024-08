Święci w kastylijskim sercu Madrytu

Madryt jest miastem, w którym spotyka się wiele kultur i tradycji. Pierwsza połowa sierpnia jest jednak wybitnie kastylijska. Ulice takich dzielnic jak Latina i Lavapiés w tych dniach są kolorowo przybrane, aby uczcić św. Kajetana, św. Wawrzyńca, a przede wszystkim Matkę Bożą Palomę, nieoficjalną patronkę stolicy Hiszpanii.

Marek Raczkiewicz CSsR – Hiszpania

Kastylijskie świętowanie w Madrycie rozpoczyna się już 6 sierpnia. Na ulicach chulapos i chulapos w charakterystycznych strojach tańczą chotis, popularny taniec mieszkańców stolicy. Wieczorem następuje oficjalne otwarcie kastylijskiego tygodnia.



7 sierpnia przypada liturgiczne wspomnienie św. Kajetana. Tego dnia w Madrycie odbywa się jedno z najbardziej tradycyjnych i popularnych świąt związanych z patronem chleba i pracy. Głównym punktem jest procesja z figurą świętego. Pomimo upalnego lata centrum miasta wypełnia się czcicielami św. Kajetana, którzy przedstawiają mu swoje prośby – szczególnie o dobrą pracę – oraz starają się wykraść przynajmniej jeden z kwiatów, jakie zdobią figurę świętego podczas procesji. Jeśli im się to nie uda, to mogą dostać jeszcze kwiat na zakończenie nabożeństwa.

„Św. Kajetan był znany z tego, że pomagał biednym i chorym, gdziekolwiek by się nie pojawił. Był ich opiekunem i obrońcą. Dlatego jego czciciele proszą go o chleb i pracę. Nabożeństwo to kultywowane jest w stolicy Hiszpanii od wieków. Tradycja obchodzenia tego święta w Madrycie sięga XVII wieku, kiedy to zbudowano kościół ku jego czci”, mówi Óscar Sánchez ze wspólnoty św. Kajetana. „Wielowiekowa tradycja głosi, że ten, kto pomodli się w dzień jego święta, wykradnie kwiat z feretronu i towarzyszy mu w procesji, to święty wysłucha jego prośby. I ludzie biorą sobie to mocno do serca. Kiedy wracamy do parafii, na platformie niosącej figurę nie ma już żadnych kwiatów. Po procesji rozdaje się jeszcze ponad 1500 kwiatów, co daje ok. 3 tys. sztuk na koniec dnia. Można sobie tylko wyobrazić jak wielkie jest nabożeństwo do św. Kajetana”, podkreśla Óscar Sánchez.

Wielu czcicieli ma również św. Wawrzyniec, który 10 sierpnia przyciąga rzesze wiernych do parafii oraz na procesję. Największym jednak kultem cieszy się Matka Boża Paloma, patronka strażaków i nieoficjalna patronka Madrytu. Jej kult cieszy się wielką popularnością, a procesja z jej obrazem jest bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń religijnych w stolicy.