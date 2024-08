Stulecie Administratury Apostolskiej w Estonii

Pielgrzymka do Viru-Nigula (zdjęcie archiwalne)

Estońscy katolicy w sobotę 24 sierpnia jak co roku udali się na pielgrzymkę do najstarszego w kraju sanktuarium poświęconego Najświętszej Maryi Pannie w Viru-Nigula. Tym razem pielgrzymka poświęcona była 100. rocznicy ustanowienia Administratury Apostolskiej Estonii.

Vatican News

„W tym roku nasza pielgrzymka miała szczególny charakter, ponieważ wpisuje się w program obchodów setnej rocznicy powstania Administratury Apostolskiej w Estonii. Powołał ją do istnienia Papież Pius XI, dokładnie 1 listopada 1924 roku - powiedział dla Radia Watykańskiego - Vatican News ks. Wodzisław Szczepanik z Diecezji Drohiczyńskiej pracujący w Estonii. - Właśnie do tego wydarzenia nawiązał w swojej homilii podczas Mszy św. w Viru-Nigula nasz ksiądz bp Philippe Jourdan, administrator apostolski w Estonii”. Bp Jourdan „zachęcał również do żywej modlitwy za cały Kościół katolicki i świat, prosząc zwłaszcza o dar pokoju w sercach ludzkich i wszędzie tam, gdzie trwają różne konflikty i wojny”.

W sobotę 24 sierpnia o godz. 11:00 w Viru-Nigula odbyła się uroczysta Msza św., o 13:30 adoracja, a o 14:30 estońscy katolicy udali się w procesji do kaplicy sanktuarium, odmawiając różaniec i litanię loretańską.

Viru-Nigula jest miejscowością położoną ok. 120 km na wschód od stolicy Estonii - Tallina, gdzie przed reformacją znajdowała się kaplica sanktuarium poświęcona Matce Bożej Maryi. Jak poinformował ks. Szczepanik, pielgrzymka do tego miejsca „została zapoczątkowana w 2000 roku, kiedy św. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Święty w całym Kościele katolickim”.