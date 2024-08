Brazylijscy katolicy w sierpniu szczególnie modlą się o powołania (Arquivo POM Brasil)

Brazylia: sierpień – czas modlitwy o powołania

Kościół w Brazylii tradycyjnie przeżywa miesiąc sierpień jako czas poświęcony modlitwie oraz promocji powołań. Tegoroczny temat do refleksji i modlitwy brzmi: „Kościół jako symfonia powołaniowa”. Mottem są słowa samego Chrystusa „Proście Pana żniwa”. Przygotowano specjalne materiały „Godzina powołaniowa”, w których wierni znaleźli wiele pomocy do modlitwy i refleksji odnośnie wielorakich powołań we wspólnocie Kościoła.

Ks. Zdzisław Malczewski TChr – Brazylia Komisja episkopatu do spraw posług święceń i życia konsekrowanego przygotowała specjalne materiały pomocnicze dla wspólnot, grup rodzin, aby mogły poświęcać czas sierpniowy na modlitwę i refleksję odnośnie powołania do posługi wypływającej z sakramentu święceń, życia rodzinnego, konsekracji zakonnej oraz misji laikatu w Kościele i społeczeństwie. „Wielkim zaproszeniem, jakie kierujemy, jest to, że w tym Kościele, który jest symfonią powołaniową, to znaczy, w której znajdują się wszystkie powołania i posługi, począwszy od biskupa, kapłana, diakona stałego, zakonników i zakonnic, osób konsekrowanych, życia, rodzin, różnych posług w Kościele tworzą tę symfonię i polifonię, w której wszystkie powołania mogą realizować swoją misję, ale mogą wyrażać się zgodnie ze swoją specyfiką" – zauważył bp ngelo Ademir Mezzari – przewodniczący komisji Episkopatu Brazylii ds. posług święceń i życia konsekrowanego. W ramach miesiąca powołań obchodzony był Krajowy Tydzień Rodziny. Komisja episkopatu do spraw życia i rodziny zaproponowała jako temat „Rodzina i przyjaźń" w symfonii z tegoroczną Kampanią Braterstwa przeżywaną w okresie Wielkiego Postu. „Ważne jest, aby wspólnie z dziećmi, wraz z rodziną i w rodzinach budzić znaczenie przyjaźni" – zaznaczył bp Bruno Versari – przewodniczący komisji Episkopatu Brazylii ds. życia i rodziny. Krajowy Tydzień Rodziny, obchodzony już jest od ponad 30 lat jako moment docenienia powołania małżeńskiego.